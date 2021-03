Dit is waarom Zuid-Holland-Zuid koploper is in het aantal coronabesmettingen in Nederland

Zuid-Holland Zuid staat van alle veiligheidsregio's in ons land op nummer één wat betreft besmettingsaantallen. Vorige week werd in deze regio 399 besmettingen per 100 duizend inwoners geteld. Burgemeester en veiligheidsregiovoorzitter Wouter Kolff: "Ik wil zo snel mogelijk weg van die aantallen."

Maar dat is lastig, blijkt nu. De hoge aantallen in de Hoeksche Waard, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam hebben namelijk niet per se te maken met één duidelijk aanwijsbare brandhaard. Kolff: "We denken dat het te maken heeft met het feit dat er vooral in de buitengebieden van nature veel sociaal contact is tussen verschillende gezinnen. Dat is moeilijk te stoppen."

Bekijk de reportage in de video hieronder.



De GGD ziet ook dat mensen elkaar teveel opzoeken. "Zestig procent van de besmettingen in Zuid-Holland-Zuid (ZHZ) vindt plaats in de thuissituatie", vertelt GGD-directeur Cees Vermeer. Die besmettingen verspreiden zich verder door bezoek aan vrienden en familie. "Daarnaast zien we dat mensen toch naar het werk gaan en zo besmet raken. Ook vinden er veel besmettingen plaats op school."

Draaibank in je woonkamer

Vermeer roept mensen op om de basisregels beter na te leven. Anders komt de regio niet van de besmettingen af. Huisarts Bart Bruijn uit Streefkerk is het daar niet mee eens. Hij ziet juist dat veel mensen hun uiterste best doen om zich aan de regels te houden. Maar hij ziet ook dat niet iedereen zomaar thuis kan werken in de Drechtsteden en de Alblasserwaard.

Huisarts Bart Bruijn in zijn coronapak.

"Er is hier heel veel maakindustrie. Niet iedereen kan thuiswerken. Je kan je draaibank niet thuis neer zetten of je vrachtwagen in je slaapkamer parkeren. Dat gaat niet. Je kunt de besmettingen hier niet stoppen met alleen maatregelen."

Vaccineren

De echte oplossing voor Zuid-Holland-Zuid is volgens Bruijn het vaccinatietempo snel opvoeren. "Al het andere is dweilen met de kraan open." Zelf gaat hij vanaf volgende week vrijdag aan de slag met het vaccineren van de eerste 110 patiënten. Hij hoopt dat hij snel nog veel meer vaccins binnen krijgt. Het kabinet is volgens hem aan zet.

"Alleen vaccineren gaat helpen om aantallen naar beneden te krijgen. Het duurt allemaal te lang. Je kan mensen niet de schuld geven van het hoge aantal besmettingen."

Het RIVM onderzoekt momenteel ook de relatie tussen besmettingen en kerkgemeenschappen. Maar dat is volgens Bruijn en de GGD in onze regio niet de oorzaak van het hoge aantal besmettingen. De meeste kerken zijn beperkt open en houden hun diensten veelal online.

Huisarts Bruijn: "Ze houden zich juist goed aan de coronamaatregelen en zijn daar uiterst serieus mee. Ze willen voorkomen dat ouderen en kwetsbare mensen besmet raken."

Realistisch

Dinsdagavond kondigde het demissionaire kabinet aan dat er geen verdere versoepelingen van de coronamaatregelen komen: de besmettingscijfers zijn simpelweg te hoog. Wel gaat de avondklok een uur later in. "Dat heeft met het weer te maken, in combinatie met de zomertijd die dit weekend ingaat", legt Kolff uit. "Laten we de avondklok vooral realistisch houden", voegt hij toe.

Dat zou lastig zijn als de begintijd op 21:00 uur blijft staan: "Als de dagen langer worden en de samenleving meer de neiging krijgt om naar buiten te gaan en zich minder aan de regels te houden." Vandaar de verschuiving van een uurtje, hoewel eigenlijk gehoopt was op een volledige afschaffing of desnoods opschuiven naar 00:00 uur.

Dat zou volgens Kolff bijna geen effect meer hebben. "Het is de bedoeling om te voorkomen dat mensen elkaar makkelijk opzoeken. Een avondklok vanaf 22:00 uur draagt daar nog aan bij, blijkt uit onderzoek." Een nog latere avondklok kunnen 'we' ons volgens Kolff niet permitteren. "Het aantal besmettingen loopt op, de hoeveelheid mensen die in het ziekenhuis wordt opgenomen met corona neemt toe. Als we dit z'n gang laten gaan, zitten we eind april met een enorm probleem."

Virus is de vijand

Daarom is het des te belangrijker om te blijven vaccineren en vooral ook: je te blijven beseffen dat we in een 'ernstige pandemie zitten'. "We doen het niet voor niets, het virus is onze vijand." En in het geval van de hoge besmettingscijfers in Zuid-Holland Zuid: "Als we ons met elkaar aan een paar basisregels houden, dan zouden we bijna geen maatregelen nodig hebben. Thuisblijven bij klachten, afstand houden en twaalf keer per dag je handen wassen. Die regels moeten mensen 's nachts op kunnen dreunen. En naleven. Dan kunnen de terrassen na een paar weken weer open."

Nu is dat nog niet het geval, tot het verdriet van horecaondernemers. Toch gloort er volgens Kolff hoop aan de horizon. "De vaccinaties helpen goed, dat wordt nu wel duidelijk. De ziekteverschijnselen onder 80-plussers zijn buitengewoon laag. Er gaat een kantelpunt komen: het belangrijkste, kwetsbare deel van de samenleving is dan beschermd en dan kun je meer maatregelen loslaten."

Tot die tijd is het nog even volhouden. "Het gaat nog even pittig zijn, maar er komt vrij snel licht aan het einde van de tunnel. Een precies moment wil hij niet noemen. "Het lijkt me niet verstandig om te speculeren. Ik snap dat iedereen snakt naar perspectief, maar als ik daar nu op vooruit ga lopen, ga ik valse hoop bieden en dat wil ik niet. Vaccinaties zijn de sleutel tot de oplossing van deze crisis en moeten een prominente rol krijgen, ook op de routekaart."