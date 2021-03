Paskal Jakobsen over Concert at Sea bij Radio Rijnmond

Vaccinaties gaven even hoop, maar Concert at Sea op de Brouwersdam gaat opnieuw niet door

Vaccinaties gaven even hoop, maar Concert at Sea op de Brouwersdam gaat opnieuw niet door

Concert At Sea, het jaarlijkse muziekfeest in juni op de Brouwersdam, gaat ook dit jaar niet door. BLØF-zanger en medeorganisator Paskal Jakobsen noemt het een lastige beslissing om het festival te annuleren.

"Maandenlang ging het gesprek van de dag bij ons over hoe groot de kans was dat het door zou gaan. Er zijn een hoop beloftes omtrent vaccinatie en je krijgt toch het gevoel van; het zou misschien wel kunnen", legt de artiest uit.

Geen vertrouwen

Maar binnen de entertainmentbranche overheerst volgens Jakobsen de gedachte dat je eind juni zo'n groot festival niet zonder 1,5 meter afstand kan organiseren. "Dat zit er gewoon echt niet in. Laten we daarom met z'n allen maar hopen dat we de kleine dingen wel kunnen." Jakobsen kan zich voorstellen dat het in juli wel mogelijk is om kleine concerten voor ongeveer 1000 man te organiseren.

Organisatie kost veel tijd

En stel dat tegen de zomer toch blijkt dat het mogelijk is om duizenden mensen te laten feesten, dan kan volgens Jakobsen Concert at Sea nog steeds niet doorgaan. "Je moet je realiseren dat er in drie dagen tijd ongeveer 110.000 mensen op het festivalterrein lopen. Die blijven ook slapen op het eiland." Volgens Jakobsen heb je daardoor met zoveel partijen te maken, dat alles ruim van tevoren moet worden vastgelegd. En dat gaat volgens de artiest niet meer lukken.

Feestje op de bank

Toch wil Jakobsen Concert at Sea niet helemaal voorbij laten gaan. Net als vorig jaar zal er een livestream worden georganiseerd waarin artiesten optreden. "We gaan er liefde, tijd en aandacht aan besteden om er een topweekend van te maken. Als een soort pleister op de wonden."