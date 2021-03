Advocaat familie Hümeyra: 'Agent van appje moet worden ontslagen'

Hümeyra werd in december 2018 door haar school achtervolgd en vervolgens doodgeschoten door haar ex | privéfoto

"Iemand die dat tikt hoort niet in een politiekorps thuis", zegt Korver in reactie op eerdere berichtgeving in het NRC.

Korver gelooft niet dat het appje gaat om een reactie op de rechtszaak, zoals de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke reageerde. "Die zaak speelde toen helemaal niet." En mocht dat wel zo zijn, dan is het opvallend dat de conversaties in de 'Jan Smit-appgroep' ondanks eerdere corrigerende gesprekken in februari 2019 op dezelfde toon toch doorgingen.

'Des duivels'

Volgens Korver is de familie van Hümeyra, die in december 2018 door Bekir E. op het Designcollege in Rotterdam werd doodgeschoten, woedend na het bekend worden van de nieuwe berichten. "Ze zijn des duivels", aldus Korver, die nog niet weet of de familie juridische stappen gaat zetten.

Westerbeke schreef eerder deze week op het interne net van de Rotterdamse politie over de kwestie: "Deze uitspraken raakten mij diep. Hoe kan het dat je dit schrijft, maar ook dat je elkaar niet corrigeert? Hoe werkt dat door in het dagelijks werk?"

'Tweede kans'

Over zijn besluit om de vijf agenten een berisping op te leggen, schreef hij: "Hoewel er zeer wisselend over de sanctie wordt gedacht, heb ik gemerkt dat de afdoening door deze collega’s niet als licht wordt gevoeld. Ze zijn tijdelijk buiten functie gesteld, hebben een periode gevreesd dat ze zouden worden ontslagen en alle publiciteit had impact op hun werk en hun privéleven. Ook dat zijn de gevolgen van hun gedrag. Ik vind wel dat ze een tweede, laatste kans mogen krijgen, hoe boos ik ook ben over hun uitlatingen."

Burgemeester Ahmed Aboutaleb liet woensdag weten dat hij wist van de appjes over de zaak Hümeyra. Hij blijft erbij dat de agenten een tweede kans verdienen.

Demonstratie bij bureau Marconiplein

De familie van Hümeyra staat niet alleen. Ook andere mensen vinden na de nieuwe onthullingen over de omstreden appgroep dat er voor de vijf agenten geen plaats meer is bij de politie. Sandra Salome van het Rotterdamse Bij1 noemt het nieuws verschrikkelijk voor de familie. "Het is niet de eerste keer dat we berichten als deze zien, maar dit is wel weer de overtreffende trap. Het blijkt iedere keer dat het toch weer erger kan."

Bij1 en de actiegroep Doorbraak organiseren komende zondagmiddag een demonstratie bij het politiebureau aan het Marconiplein waar de omstreden agenten werken. Ze willen daarmee aangeven dat er voor deze mensen geen ruimte is in het Rotterdamse politiekorps en zeker niet in een multiculturele, diverse wijk als die waarin bureau Marconiplein gevestigd is. "We willen ook dat burgemeester Aboutaleb woord houdt. Hij zei destijds toen het nieuws over de appjes bekend werd 'als er ook maar iets van waar is, is er voor deze mensen geen ruimte in het korps'. Blijkbaar klopt dat niet, want deze mensen werken er nog steeds."