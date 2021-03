Triest nieuws uit Blijdorp: oudste gorillavrouwtje Annette overleden

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft afscheid genomen van het oudste gorillavrouwtje in de gorillafamilie. De 48-jarige Annette was volgens de dierentuin 'een rolmodel': ze gaf Blijdorp samen met gorillaman Ernst 7 kinderen en was een zorgzame moeder. Ook had ze 25 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen, verwekt in andere dierentuinen.