Na ruim zestien jaar als prof vindt Bruins het mooi geweest: 'Hoofdtrainer worden bij Excelsior? Dat zou hartstikke mooi zijn'

"De gedachte is ruim een maand geleden gaan spelen", vertelt Rotterdammer Luigi Bruins over zijn besluit om te stoppen als betaald voetballer. "Er waren te veel dingetjes buiten het voetbal, die ik leuk vind om te doen. Het voetbal houdt dat een beetje tegen, dus ga je uiteindelijk de keuze maken. Het is geen makkelijke beslissing, maar je zult de knoop een keer door moeten hakken."

Na een profcarrière van ruim zestien jaar vindt Luigi Bruins het mooi geweest. De 34-jarige middenvelder van Excelsior maakte donderdagmiddag wereldkundig na dit seizoen te stoppen als profvoetballer. Hij wil zich gaan richten op dingen waar hij als speler geen tijd voor heeft. Neem zijn maatschappelijke werk bij Excelsior en bij zijn eigen foundation NNF Sports, of zijn rol als jeugdtrainer bij Excelsior onder 16.

Met die werkzaamheden in zijn hoofd liep Bruins de afgelopen vier tot zes weken al met het idee van stoppen rond. "Wat dat betreft sta je soms ook wat ontspannender op het veld. Misschien is dat zichtbaar geweest, misschien niet. Maar zo heb ik het ervaren."

In zijn dus laatste seizoen profvoetbal staat Bruins met Excelsior voorlopig op een negende plaats in de eerste divisie, op acht punten achterstand van de play-offs om promotie/degradatie. Teleurstellend, maar voor Bruins niet een van de redenen er na dit seizoen mee op te houden. "Uiteindelijk kun je wel zeggen: ik ben volgend jaar geen actief speler meer dus we gaan het wat rustiger aan doen, maar dan gooi je denk ik ook al het mooie weg wat je voorheen hebt opgebouwd. Dus we gaan gewoon nog knallen met z'n allen en zien wel waar het schip strandt."

Van debuut naar kampioenschap

Het elfde seizoen in het shirt van Excelsior wordt het laatste voor Bruins. Het eerste seizoen begon voor de toen 17-jarige middenvelder op 28 januari 2005, toen hij op een koude winteravond zijn debuut maakte tegen FC Eindhoven. "3-0 achter, met tien man op het veld en toen mocht ik nog invallen onder trainer John Metgod", blikt Bruins terug. "Maar als jeugdspeler die voor het eerst bij het eerste zit maakt het eigenlijk niet uit hoe het debuut eruit ziet. Het zou mooi zijn als je meteen kan scoren, zoals bij Ajax volgens mij elke debutant een doelpunt maakt, maar dat was voor mij niet weggelegd. Desondanks was ik er niet minder blij om en ik ben nog steeds dankbaar dat het op die manier gegaan is."

Het mooiste moment van zijn carrière beleefde Bruins nog geen anderhalf jaar na zijn officiële debuut. In zijn eerste volle seizoen bij de profs vierde Bruins in 2006 het kampioenschap en promotie naar de eredivisie met Excelsior. "Dat was echt het absolute hoogtepunt."

Feyenoord

Na nog een vol seizoen eredivisie met Excelsior verkast Bruins in de zomer van 2007 naar Feyenoord, waar hij vier jaar speelt. Hoogtepunt in De Kuip is de bekerwinst van 2008, in een finale waarin Bruins de assist levert voor de openingstreffer tegen Roda JC.

"Uiteindelijk is het voor mij altijd een droom geweest om voor Feyenoord te spelen", vertelt Bruins over zijn periode in Rotterdam-Zuid. "Er was toentertijd zat keus, maar ik koos voor Feyenoord. Daar heb ik hele mooie dingen bereikt, maar ook hele nare momenten gekend en meegemaakt. Maar ik stond volledig achter die keuze en eigenlijk nog steeds."

Voordat Bruins in de zomer van 2014 definitief thuiskomt in het 'warme bad' Excelsior, beleeft hij buitenlandse avonturen in Oostenrijk en Frankrijk. "Ik heb niet heel lang bij Red Bull Salzburg gezeten, maar het is een club met heel veel ambitie die enorm gegroeid is de afgelopen jaren. Toch blij dat ik daar even heb mogen spelen. En OGC Nice was gewoon een fantastische ervaring. De stad is prachtig, de club is prachtig, de mensen waren goed voor me en ik heb het oude en nieuwe stadion mee mogen maken."

Uiteindelijk voelt Bruins zich gezegend met zijn profcarrière. "Er zijn zoveel jonge jongens die ervan dromen om profvoetballer te worden en het niet halen. Er zijn er ook een aantal, onder wie ik, die het wel mogen halen. Als je dan zestien jaar lang overal mag rondzwerven en bij mooie clubs terecht komt, mooie mensen leert kennen en mooie prestaties behaalt denk ik dat je alleen maar tevreden kunt zijn. Was er meer uit te halen? Vast en zeker. Maar ik denk dat het allemaal leermomenten zijn die je mee kunt nemen naar de toekomst."

Trainerscarrière

Die toekomst moet Bruins uiteindelijk een carrière als trainer brengen. "Er wordt me vaak de vraag gesteld: ambieer jij het om hoofdtrainer te zijn in het betaald voetbal? Natuurlijk, dat is iets waar je op de langere termijn naartoe gaat werken. Je begint onderaan de ladder en probeert bovenaan te komen. Eerst maar eens m'n papiertje halen op de trainerscursus UEFA A Jeugd, veel leren en veel nieuwe inzichten krijgen. Voorlopig gaan we aan de slag als jeugdtrainer. Ik heb de afgelopen drie jaar ondervonden hoe dat is, en dat geeft me steeds meer voldoening. Dat is de toekomst."

"Hoofdtrainer worden bij Excelsior? Dat zou hartstikke mooi zijn", vervolgt Bruins. "Stapje voor stapje gaan we vanuit de jeugdopleiding kijken hoe we dat gaan invullen. Er zijn als het goed is ook altijd nog wat plekken naast de trainer vrij, dus wie weet gaan we eerst daar acteren in de toekomst. We zien het wel. Ik ga me volledig focussen op die trainerscarrière en dan zien we uiteindelijk wel waar het schip strandt. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in."

Voor een kampioenschap spelen

Overigens hangt de 34-jarige Bruins zijn schoenen niet aan de wilgen. De middenvelder wil graag op een lager niveau actief blijven als voetballer. "Waar dat is moet nog blijken, maar ik heb teveel liefde en plezier voor het spelletje. Dat blijven we gewoon doen zolang het kan. Ik speel nu nog alles, dus ik ben gewoon fit en voel me goed."

En op welk niveau ziet Bruins zichzelf dan volgend seizoen? "Het moet een goed verhaal zijn. Ik sta overal voor open en ga graag het gesprek aan. Het belangrijkste is dat ik me kan blijven focussen op de dingen naast het voetbal. Het zou mooi zijn om ergens nog een keertje voor een kampioenschap te kunnen spelen, dat is lang geleden.

