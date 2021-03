Papendrechts bedrijf bij blokkade Suezkanaal: 'Het schip zit muurvast'

De Ever Given in rustiger vaarwater. Foto: archief

Smit Salvage uit Rotterdam, een dochterbedrijf van de Papendrechtse baggeraar Boskalis, is ingehuurd om het gigantische containerschip in het Suezkanaal los te krijgen. Boskalis-topman Peter Berdowski vertelt aan de NOS donderdag hoe het schip naar verwachting weggesleept gaat worden.

Sinds dinsdag blokkeert de Ever Given met eindbestemming Rotterdam het kanaal, waardoor aan beide kanten lange wachtrijen zijn ontstaan. Boskalis heeft samen met het Japanse Nippon Salvage de opdracht gekregen.

De twee bedrijven werken nu aan een plan om het schip los te krijgen, samen met de kapitein van het schip en de Suez Canal Authority, het Egyptische staatsbedrijf dat het kanaal beheert.

Kwestie van dagen

"Vanochtend zijn onze mensen aan boord geweest om een inventarisatie te maken. Het schip zit muurvast", zegt topman Peter Berdowski, die benadrukt dat het schip nog wel intact lijkt te zijn. "Dat is goed nieuws, want anders zou het bij het slepen kunnen gaan scheuren. De mensen die ter plekke zijn communiceren met de mensen in Nederland over de situatie. Dan worden op basis van die bevindingen hier modellen en berekeningen gemaakt hoe we dit gaan oplossen."

De uitdaging zit volgens Berdowski in wat daarna komt. "Is er een sleepboot in de buurt en zijn er kraanschepen om de containers eraf te halen? Kan er een olietanker komen als we de brandstof eruit willen krijgen en is er baggerapparatuur om het zand weg te halen?"

Als dat gelukt is, worden de verschillende opties voorgelegd aan de Egyptische autoriteiten, de scheepseigenaar en de verzekeraars. Zij moeten samen groen licht geven. Volgens Berdowski heeft iedereen inmiddels wel door dat het niet een kwestie is van een dag, maar van dagen. "Het moet zo snel mogelijk gebeuren. Wij gaan dat op een zorgvuldige manier aanpakken. Je moet je hoofd koel houden."