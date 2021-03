Songfestival wil Europa verrassen met optredens op daken van bijzondere Rotterdamse gebouwen

Een aantal oud-winnaars van het Eurovisie Songfestival zal tijdens de finale op zaterdag 22 mei optreden op het dak van de Maassilo, Hotel New York en het Depot Boijmans Van Beuningen. De optredens hebben dan ook de titel 'Rock the Roof', rock op het dak.

"Het Eurovisie Songfestival is terug na een jaar afwezigheid", zegt Gerben Bakker van de organisatie van het Eurovisie Songfestival. "Reden genoeg om de miljoenen kijkers te trakteren op unieke optredens vanaf drie locaties midden in de stad. Door letterlijk te filmen op grote hoogte willen wij Europa creatief en visueel verrassen."

Bakker laat weten dat hij 'geen betere stad dan Rotterdam had kunnen wensen'. "Ieder shot in deze stad is raak. Rotterdam gaat niet snel vergeten worden."

Onder de artiesten zijn Lenny Kuhr, Teach-In, Sandra Kim, en de Finse hardrockband Lordi.