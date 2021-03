Meer dan 23 miljoen views voor camera's Rotterdam Onderweg, maar de livestreams van de stad verdwijnen

Door de hele stad hangen tientallen camera's die iedereen vanaf een website live kan bekijken. Zo is er een fraai uitzicht op de Willemsbrug te zien, en kan je ook de Erasmusbrug en de Westzeedijk in de gaten houden.

De beelden worden volgens Rotterdam Onderweg veel bekeken. Uit onderzoek blijkt dat de camera's in 2019 meer dan 23 miljoen views trokken.

Het doel was dus dat mensen minder vaak op drukke plekken zouden komen. "Maar uit reactie van het publiek bleek dat men het vooral gebruikte om mooie plaatjes van de stad te bekijken", laat een woordvoerder weten. Omdat dat niet het doel was, wordt de proef niet verlengd. Op 31 maart zullen de camera's voor het laatst in gebruik zijn.