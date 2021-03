Rotterdamse gemeenteraad debatteert uren over discriminerende agenten, moeten zij in de toekomst zwaarder worden gestraft?

De Nationale Politie gaat onderzoeken of er zwaardere straffen moeten komen voor agenten die zich discriminerend of racistisch uitlaten. Dat heeft de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke vandaag gezegd in een debat met de gemeenteraad. Aanleiding was de commotie over de schriftelijke berisping (de lichtst mogelijke straf) die vijf agenten uit Rotterdam hebben gekregen voor racistische uitspraken in hun eigen WhatsApp-groep.

NRC publiceerde eerder de inhoud van de berichten. Het ging om uitspraken als 'kankervolk, 'kutafrikanen' en 'pauperallochtonen'. Gisteren meldde de krant dat deze agenten ook kwetsende uitlatingen gedaan hebben na de moord op de 16-jarige Rotterdamse scholier Hümeyra. Zij werd in december 2018 vermoord door haar ex-vriend op het terrein van haar school in Rotterdam-West. Een van de agenten van het bureau Marconiplein zou geschreven hebben in de appgroep: 'Weer een Turk minder'.

Volgens politiechef Westerbeke sloeg het appje niet op de dood van Hümeyra. Het zou een reactie zijn van één van de agenten over de mogelijke lichte straf die de dader zou kunnen krijgen. De politiechef zegt dat de inhoud van het bericht vanaf het eerste moment bij het onderzoek naar het handelen van de agenten bekend was. In totaal zouden ze zes keer in een paar maanden tijd discriminerende berichten hebben geplaatst.

Westerbeke had gehoopt dat de onderzoekers de linkjes naar de Hümeyra-zaak niet publiekelijk bekend zouden maken. Toen duidelijk was dat dat wel zou gebeuren en dat het in de media zou komen, heeft de politiechef snel contact opgenomen met de familie van Hümeyra. In de gemeenteraad vertelde Westerbeke dat hij het vreselijk had gevonden om het de nabestaanden te vertellen.

Waarom zo'n lichte straf?

De politiechef heeft aan de gemeenteraad uitgelegd hoe het onderzoek en ook de straf tot stand is gekomen. Westerbeke vertelde dat hij in zijn eigen korps gekeken heeft wat een passende straf zou zijn en dat ook op nationaal niveau nog eens is gedaan. Dat is vervolgens aan een commissie voorgelegd. Toen die ook tot dezelfde conclusie kwam, is de agenten een schriftelijke berisping opgelegd.



Bij de politie riep dat gemengde reacties op. De politiechef zegt dat er met allerlei omstandigheden rekening gehouden moest worden. Zo hadden zij voor deze berichten eerder al een sanctie gehad. En ook is gekeken naar hoe ze hun werk deden. Dat Westerbeke gezegd heeft dat ze goeie dienders waren, daar had de politiechef spijt van. Hij bedoelde dat ze hun werk goed deden, maar hun berichten konden niet door de beugel.

Nida wilde weten waarom er juist geen strafverzwarende maatregelen waren genomen. Bijvoorbeeld doordat door dit gedrag het vertrouwen in de politie geschonden is. Of dat nu niets te merken is van een actievere aanpak van racisme en discriminatie. De politiechef gaf aan dat er nu met de landelijke leiding gekeken of de huidige straffen voor dit gedrag nog wel van deze tijd zijn. Of dat er een zwaardere sanctie moet komen.

Een tweede kans

Verschillende raadsleden wilden van burgemeester Aboutaleb weten waarom hij de agenten een tweede kans geeft, terwijl hij in eerste instantie iets anders had gezegd. Toen de zaak uitkwam was de eerste reactie van de burgemeester: 'Als er ook maar iets van waar is, is er voor deze mensen geen ruimte in het korps'.

Aboutaleb zei vandaag heel lang nagedacht te hebben en er ook met anderen, waaronder Rotterdamse raadsleden, over gesproken te hebben. De agenten hadden inmiddels hun excuses gemaakt en waren diep door het stof gegaan zo zei de burgemeester vandaag tegen de gemeenteraad. Aboutaleb dacht dat een eventueel verzoek om ontslag juridische het niet zou halen. Daarom vond hij ook dat ze een tweede kans verdienden. "Kies je voor hard tegen hard of zacht tegen hard? Ik heb ze het vertrouwen gegeven”, aldus Aboutaleb.

De Partij voor de Dieren, Nida en Denk hebben daar grote moeite mee. Fractievoorzitter Stephan van Baarle van Denk: "Beseft de burgemeester dat hij met deze houding de mensen die racisme en discriminatie zat zijn, denken dat u niet voor ze staat?". Aboutaleb zei dat mensen niet gebaat zijn bij een verdere polarisatie.

Christine Eskes van het CDA zei de berichten verwerpelijk te vinden, maar vroeg aan Van Baarle van Denk of hij niet gelooft in een tweede kans voor deze jonge agenten. "Wel als het bij één feit was gebleven én na een groot excuses, maar er waren veel meer uitingen", aldus de Denk-voorman.

Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam zei dat de raad een politiek oordeel moet vellen hoe de politieorganisatie het heeft opgepakt. "Dat vind ik niet meer terug in het debat. Het gaat nu om kop eraf", aldus Hoogwerf. Vincent Karremans van de VVD waarschuwde dat het geen politieke rechtszaak moet worden.

Racisme aanpakken

Opnieuw was er in de raad een discussie of het om incidenten gaat bij politie of dat het een structureel probleem is bij de Rotterdamse politie. Diverse partijen in de Rotterdamse gemeenteraad hebben voorstellen gedaan om het racisme bij de politie aan te pakken. Het gaat van een discriminatiemeldpunt, zwaardere straffen tegen discriminatie tot allerlei onderzoeken. Die plannen worden binnenkort in de gemeenteraad besproken.