Het weer van vandaag: geregeld zon

De zuiden tot zuidwestenwind neemt toe en wordt matig of vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Vanavond gaat het vanuit het westen enige tijd regenen. Er bestaat dan ook kans op windstoten tot rond 75 km/u. In de loop van de nacht volgen vanuit het westen enkele regen- of hagelbuien en bestaat er kans op onweer. Het koelt af naar 4 of 5 graden. De wind ruimt naar het westen en waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig, kracht 4 tot 6.

Morgen is het wisselend bewolkt en trekken enkele regen- of hagelbuien over de regio. In de loop van de middag blijft het droog en schijnt de zon. In de avond neemt de (sluier)bewolking vanuit het westen weer toe. Met een middagtemperatuur van slechts 9 graden is het vrij koud. Er staat een vrij krachtige en aan zee krachtige westenwind, windkracht 5 of 6.

Vooruitzichten:

Begin volgende week schijnt de zon volop en is het warm lenteweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden op dinsdag. Woensdag is een overgangsdag naar kouder weer.

De voorlopige verwachting voor het lange Paasweekend: Wisselend bewolkt en een enkele bui. Het is vrij koud met in de middag een temperatuur van 9 graden en kans op vorst aan de grond.

Gemiddelde temperatuur:

Tussen 21 en 31 maart bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 11,4 graden en de minimumtemperatuur 2,9 graden. Er valt gemiddeld 16,7 mm neerslag.