Hoe de Beijerlandselaan op Zuid opkrabbelde na de avondklokrellen: 'Iets moois voortgekomen uit ellende'

Hoe de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid opkrabbelde na de avondklokrellen: 'Vanuit ellende is iets moois voortgekomen'

"Ik denk dat de veerkracht van deze winkelstraat heel groot is. Vanuit iets wat heeft geleid tot een hoop ellende, is iets moois voortgekomen en dat is de gezamenlijke cohesie, de binding onderling met elkaar. We laten elkaar niet in de steek." Aan het woord is Iris Bourne. Ze heeft nog steeds een nagel- en beautysalon aan de Groene Hilledijk, maar is sinds de coronacrisis vooral bezig met het steunen van collega-ondernemers en met initiatieven voor het verbeteren van het gebied.

Aan elkaar denken

Op 25 januari sloeg de vlam in de pan op de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk. Enkele honderden relschoppers raakten slaags met de politie en vernielden en plunderden winkels.

Dat de saamhorigheid sindsdien groter is, zoals Iris Bourne vertelt, wordt door een aantal winkeliers beaamd. Fatma Yildirim van Dishy Hairstyling: "Ik merk wel dat mensen meer aan elkaar denken. Ze vragen vaker hoe het met je gaat."

Zelfs Emrah Köker van de zwaar getroffen supplementenwinkel Body Muscles ziet twee maanden nadien positieve gevolgen van de rellen.

Op de avond zelf werden zijn ruiten en interieur vernield en werd zijn winkelvoorraad compleet weggeroofd. "Daarna gebeurden er alleen maar goeie dingen", vertelt hij.

"Via de buurt, de gemeente, iedereen. Er is heel veel geholpen met alles." Over hoe de winkelboulevard als geheel is opgekrabbeld is hij ook te spreken. "Het is rustiger geworden, schoner, er is meer aandacht, natuurlijk."

De sporen van de plunderingen in de winkel zijn niet meer zichtbaar en zelf kan Köker de ellende ook steeds beter achter zich laten. "Als ik er soms aan denk krijg ik dat gevoel weer, maar dat hoeft niet meer. Het komt goed."

Donaties en ballonnen

Iris Bourne vertelt hoe de winkeliers en buurtbewoners elkaar direct na de rellen een hart onder de riem staken: "Je ziet donaties, je ziet een kunstenaar die prachtige kunst schildert op het hout, op de dichtgetimmerde ruiten, je ziet mijn buurman die ballonnenpilaren uitdeelt aan getroffen ondernemers. Je ziet dat buurtbewoners bloemetjes brengen, lekkers brengen en vooral ook het babbeltje aangaan, van: goh, hoe gaat het nu met je?"

Zelf maakt Iris dagelijks een rondje waarbij ze die vraag stelt aan collega's. Bij werkkledingwinkel PBM staat ze stil om met winkelier Gokhan Celebioglu bewonderend de geschilderde, opgeknapte gevel te bekijken: "Dat ziet er supermooi uit. Vooral dat glas-in-lood."

Celebioglu wil de rellen van januari zo snel mogelijk vergeten. "Mentaal was het op dat moment niet goed. Maar dat gaat over, je laat het voorbijgaan. Wat gebeurd is, is gebeurd. Daar moet je niet in blijven hangen. Vooruitdenken nu, tot alles weer normaal gaat worden."

Dat laatste slaat natuurlijk op alle beperkingen rondom corona die ondernemers nog steeds parten spelen. Iris Bourne mag dan een en al positiviteit uitstralen, ze ontmoet ook sombere collega's. Zoals Mahmoud Ahmed van Moody Fashion. "Het gaat erg slecht", zegt hij boos. "Het gaat niet goed met die regeling om afspraken te maken om langs te komen. Ik vind het echt belachelijk! De mensen komen niet."

Online

"Natuurlijk is het een lastige tijd," reageert Bourne, "maar denk ook eens aan innovaties. Laat jezelf online zien, gebeurt dat al? Vanuit de gemeente zijn er ook wel een aantal subsidies waarmee je kan leren hoe je online moet ondernemen."

Tot besluit vat ze de sfeer van het moment op Winkelboulevard Zuid als volgt samen: "Op het moment dat je ellendige tijden meemaakt staan we voor elkaar klaar op een bepaalde manier die ongekend is. Ondernemers, maar ook bewoners die zeggen: we hebben met jullie te doen. Kom op, we gaan ervoor, we maken er hier wat moois van!"