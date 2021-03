Werkgroep wil dat Gorinchem in 2024 roze kleurt

Maarten Venhovens: 'Laten zien dat het klimaat in Gorinchem en omgeving best goed is voor LHBTI'ers'

COC werkgroep Gorinchem probeert Roze Zaterdag naar de stad te halen. Als het aan de organisatie ligt wordt het evenement in 2024 gehouden in Gorinchem en omliggende gemeenten als Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam. Roze Zaterdag is de Nederlandse versie van de Gay Pride.

De werkgroep wil LHBTI meer bespreekbaar maken in de orthodoxe omgeving van Gorinchem. "En laten zien dat het klimaat in Gorinchem en omgeving best goed is voor LHBTI'ers. Wij hebben niet te maken met geweld, zoals je soms ziet in grote steden, maar we lopen wel een beetje achter met bepaalde dingen. Niet alleen als het gaat om LHBTI'ers, maar ook vrouwenrechten. We hebben een wat stoffig imago", vindt coördinator Maarten Venhovens.

Om daaraan toe te voegen: "Maar het is een mooie plek om naartoe te gaan als toerist, maar ook om te leven. Dat willen wij laten zien tijdens Roze Zaterdag door presentaties te geven met optredens, activiteiten en een informatiemarkt over LHBTI. En we willen laten zien dat de gemeenschap heel divers is, met ook mensen die bij de brandweer, in de zorg of het leger werken. Er zijn verschillende culturen en stromingen."

Beweging in kerken

Venhovens ziet beweging in veel kerken aan de rechterflank. "Wij merken, ook door de 'Nashville-dominees' die op bepaalde plekken actief zijn, dat kerken dit ook niet willen. Zij willen ook dat kerkgangers zichzelf kunnen zijn. Je ziet dat zij graag willen veranderen, maar worstelen met de vraag hoe. Ook door de strikte Bijbel die zij hanteren."



Het streven is om het evenement in 2024 naar Gorinchem te halen. "In 2022 vindt Roze Zaterdag plaats in Rotterdam. Hopelijk horen wij dan dat we worden geselecteerd door de commissie", besluit Venhovens.