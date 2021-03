Fraser spreekt in FC Rijnmond uitgebreid over het seizoen van Sparta: 'We staan precies waar we horen te staan'

Henk Fraser en zijn assistent-trainer Nourdin Boukhari kwamen vrijdag naar de studio van FC Rijnmond om te spreken over het seizoen van Sparta. "Ik denk dat wij staan, precies waar we horen te staan," maakt Fraser de tussentijdse balans op.

Ondanks de prima plaats op de ranglijst, met 9 punten voorsprong op de degradatiestreep na 27 speelrondes, is er soms kritiek. Op het veldspel van Sparta en de wisselvalligheid in de prestaties dit seizoen. Fraser is het daar absoluut mee oneens. "Dat we wisselvallig zijn? We hadden na 26 wedstrijden drie punten minder dan vorig seizoen, met een nagenoeg soortgelijk doelsaldo. Maar veel mensen praten elkaar na, maar weten de context niet of de feiten niet."

Fraser reageert ook op de kritiek van afgelopen maandag, waarin Jan Everse en Geert den Ouden flink van leer trekken over het spel van Sparta in de uitwedstrijd bij Heracles. "Soms twijfel ik of mensen wel in het voetbal hebben gewerkt. In de kern hebben ze gelijk, ik denk dat wij beter kunnen. Maar zo slecht als dat zij het aangaven, daar ben ik het niet mee eens. Dat hadden ze kunnen zeggen na ADO Den Haag-uit, Willem II-thuis of Fortuna-thuis. Maar zeker niet na deze wedstrijd. Er wordt niet gekeken naar de context. Hoe vaak zie je niet dit soort wedstrijden? Maar dit is ook het niveau momenteel in Nederland."

"Er zijn ook trainers geweest die het publiek wilden vermaken," vervolgt Fraser. "En die verloren met 7-0 van Feyenoord en werden ontslagen. Ik heb ook gevraagd aan Henk (van Stee red.) en Manfred (Laros red.) wat zij wilden. Attractief voetbal, of handhaving? En wij kiezen voor dat laatste. En wij zeggen natuurlijk niet tegen de spelers dat ze niet de eigen helft af mogen komen. Natuurlijk willen wij leuk spel bieden. Maar het is ook verdomd moeilijk om de druk van het spelen tegen degradatie van je af te zetten. Dat weet je alleen als je zelf daar gespeeld hebt."

Ontwikkeling van Thy en Kharchouch

Lennart Thy werd vorig weekend de eerste Sparta-speler in tien jaar tijd, die qua doelpuntenproductie in de dubbele cijfers is gekomen. Toch is spitsentrainer Nourdin Boukhari nog niet volledig tevreden. "Hij is nog steeds niet waar hij moet zijn. Ik ben veel met hem bezig om nog meer goals te maken. Hij werkt keihard voor de ploeg en is dodelijk in de 16. Een goede aanvallende kopper. Maar ik vind dat hij zelf op 15 goals moet uitkomen en daar is hij nog niet."

Ook voor Reda Kharchouch is er nog veel ruimte voor verbetering, vindt Boukhari. "Reda Kharchouch heeft een ongelukkige voorbereiding gehad met zijn knieblessure. En hij is eigenlijk eerste jaars prof hè. Want dat jaar bij Telstar, ik weet niet of je dat als profvoetbal kan zien." "Maar hij komt er wel aan," vult Fraser aan.

Bekijk hieronder de gehele uitzending van FC Rijnmond terug: