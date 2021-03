Sparta-trainers Fraser en Boukhari in FC Rijnmond

Sparta-trainer Henk Fraser en zijn assistent Nourdin Boukhari zijn vrijdag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De Kasteelclub is door de opmars van de laatste weken zo goed als veilig en staat op de 12e plaats in de eredivisie. Naast Boukhari en Fraser neemt ook vaste analist Thomas Verhaar plaats aan de tafel bij presentator Bart Nolles.