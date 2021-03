‘Man van 4,5 miljoen’ uit Berkel moet de cel in

De rechter heeft een man uit Berkel en Rodenrijs drie jaar cel opgelegd voor witwassen. De man had 4,5 miljoen euro aan cash geld verstopt in een woning aan de Bleiswijkstraat in Rotterdam.

Het geld zat in grote plastic zakken en werd onder meer aangetroffen in een verborgen ruimte op het toilet. De 34-jarige verdachte had ontkend. Hij zei nooit in de woning te zijn geweest.

Het pand bleek op naam te staan van zijn vrouw. Op de hengsels van de plastic tassen zat zijn DNA. Voor de rechter is dat voldoende bewijs om hem te veroordelen. Het is niet bekend waar de miljoenen vandaan kwamen, maar justitie gaat er vanuit dat het crimineel geld was.

Het pand in het Oude Noorden wordt gezien als een spookwoning die door criminelen wordt gebruikt. Naast het geld zijn ook wapens aangetroffen, maar daar is de man uit Berkel en Rodenrijs niet voor veroordeeld.

Tijdens de inval in het pand in juli 2020 werd een 35-jarige man gearresteerd. Hij is eerder ook tot drie jaar cel veroordeeld.