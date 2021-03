Liveblog corona: Zonnebankbranche wil ook open, minder besmettingen dan voorgaande dagen

*Het RIVM meldt vrijdag minder besmettingen dan voorgaande dagen, het zevendaags gemiddelde aantal besmettingen is daardoor gedaald. Landelijk is er wel een stijging van 15%.

* De deuren van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel gaan op zondag wagenwijd open voor honderden leden .

* Bezoekers Diergaarde Blijdorp vertellen waarom dierentuinen zo snel mogelijk weer open moeten

* Scholen wijken uit naar Evenementenhal voor examens in coronatijd