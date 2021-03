Eis: 12 jaar cel voor wurgen Rotterdamse Vanessa (26)

Justitie eist twaalf jaar cel tegen de 30-jarige Jose de W.V. De Rotterdammer wordt ervan beschuldigd zijn partner Vanessa Lopez Hernandez om het leven te hebben gebracht tijdens een uit de hand gelopen ruzie. Lopez Hernandez werd gewurgd op 25 januari 2020, belandde in coma en overleed enkele dagen later.

De verdachte van de fatale mishandeling van de Rotterdamse Vanessa Lopez Hernandez verschijnt vandaag voor de rechtbank in Dordrecht. De 30 jaar oude Thomas de W.V. wordt ervan beschuldigd zijn partner op 25 januari 2020 te hebben gewurgd in hun in woning in het Rotterdamse Zuidwijk.



Volgens Vanessa's familie was ze al eerder mishandeld. Hun drie kinderen zouden thuis zijn geweest tijdens de dramatische gebeurtenis. Volgens de verdachte hebben ze niets gezien, omdat ze lagen te slapen. Toch hebben de kinderen volgens het dossier verklaard dat 'papa mama pijn deed'.

Volgens de officier van justitie is er geen bewijs voor moord, dat meer voorbereiding had gevraagd. Dat de eis doodslag betekent dat het gaat om een opwelling. Ook al is het volgens justitie wel zo dat er langer een sfeer van dreiging in de lucht hing. "Het slachtoffer had met haar moeder afgesproken elke tien minuten een bericht te sturen. Hoorden ze niks, dan moest ze contact zoeken."



Tijdens de zitting werd ook duidelijk dat Vanessa een minnaar had en volgens vriendinnen en collega's wilden scheiden. Een getuige zegt daarover: "Ik zag haar eindelijk weer lachen." Aan de andere kant zou ook de verdachte vreemd gegaan zijn met zijn ex-partner. Een etentje bij restaurant Happy Italy op de fatale dag had de sfeer moeten opklaren, maar die avond liep het compleet uit de hand en eindigde het met een worsteling op het balkon.