5000 kilometer omvaren via Zuid-Afrika om blokkade Suezkanaal te mijden of wachten? Reders staan voor dilemma

Als het nog lang duurt voor de Papendrechtse baggeraar Boskalis erin slaagt het gestrande containerschip los te trekken, dan voorziet de econoom problemen bij de terminals. "Een heleboel schepen komen dan richting Rotterdam. Er is niet genoeg capaciteit bij de terminals om die schepen tegelijk af te handelen." De 400 meter lange Ever Given liep dinsdag aan de grond en ligt dwars in het kanaal.

Er gaan files voor de kust ontstaan, verwacht de econoom. "Dan zien we beelden van wachtende schepen voor de kust. Aan de kade kunnen een paar grote schepen liggen, maar niet tien tegelijk. Andere havens gaan hier ook problemen mee krijgen. Als dit snel wordt opgelost, ga je geen grote problemen zien. Als het langer duurt wel", zegt Streng.

"Het brengt kosten met zich mee voor de Rotterdamse haven. 20 tot 25 procent van het Rotterdamse volume komt en gaat door het Suezkanaal. De impact spreidt zich uit over de haven zelf en partijen die gebruik maken van de haven. Action, Hema en Ikea moeten bijvoorbeeld langer wachten op hun goederen."

Andere route

Omvaren zou een alternatief kunnen zijn voor reders. "Maar als je omvaart via Zuid-Afrika, duurt dat 7 tot 10 dagen langer. Zo'n 5000 kilometer. Het is een afweging die reders moeten maken. Wat is zinnig? Wachten of omvaren. Tot nu toe wachten ze vooral. Maar Maersk kondigde al aan alle opties te bekijken", zegt Streng.