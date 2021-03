Podcast Feyenoord: Discussie over performance coaches vs. old school aanpak

Stanley Brard vertrekt na dit seizoen als hoofd jeugdopleiding en er wordt gesproken met onder andere Rini Coolen om hem op te volgen. De mannen bespreken of dat een goede keuze zou zijn en ook of het verstandig is om door te gaan met Melvin Boel en Ulrich van Gobbel. Brard had het advies gegeven om afscheid van deze twee trainers te nemen.

Eerder deze week spraken wij met trainer Ricardo Moniz, voormalig jeugdtrainer op Varkenoord. Zou hij een goede kandidaat zijn om daar weer te werken? Die vraag zorgde voor een mooie discussie tussen Dennis en Sinclair over de performance coaches tegenover trainers met een meer ouderwetse aanpak.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!