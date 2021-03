Meer dan honderd zonnepanelen op het schooldak: 'Maar duizenden daken zijn nog onbenut'

Vincent Brauns, directeur van de Koningin Wilhelminaschool, wil met de zonnepanelen duurzaam zijn. "We zien het als onze opdracht om de aarde zo goed mogelijk achter te laten", benadrukt hij. "Vorig jaar hebben we ook een warmtepomp geïnstalleerd. De zonnepanelen zijn wat dat betreft ons sluitstuk."

De Koningin Wilhelminaschool vindt het belangrijk om kinderen de duurzaamheidsgedachte mee te geven. Daar zet de school flink op in.

Kijk hieronder naar de reportage over zonnepalen op schooldaken. De tekst gaat verder onder de video:

Dankzij de hulp van Stichting Schooldakrevolutie en energieleverancier Eneco kan de Koningin Wilhelminaschool deze zonnepanelen plaatsen. Met het project Zowiezon hopen deze organisaties scholen te enthousiasmeren om deze milieuvriendelijke platen neer te leggen.

Schooldakrevolutie hoopt dit jaar hiermee vijftig scholen te helpen. "Daarbij krijgen de scholen ook nog eens hulp in de communicatie en educatie over dit onderwerp", legt Schooldakrevolutie-directeur Niels van der Sandt uit.

Leerlingen Jan-Peter en Louis zitten in groep 7 en krijgen dus les over zonne-energie. "Als we geen zonnepanelen hebben, dan verbruiken we veel energie. We moeten goed met de aarde omgaan", zegt Jan-Peter. "Het is slecht voor het milieu als je stroom uit de fabrieken gebruikt, waar spullen uit de aarde worden gebruikt", vult Louis aan.

'Duizenden daken onbenut'

Maar er is nog een wereld te winnen als het gaat om zonnepanelen op daken van basisscholen en middelbare scholen. Zeker in onze regio, erkent Van der Sandt. Schooldakrevolutie wil daar graag verandering in brengen. "Er zijn nog duizenden daken onbenut, maar de focus van scholen ligt op onderwijs. Dat moet ook. Bovendien is de tijd er ook niet altijd voor", zegt Van der Sandt.

Scholen moeten volgens Van der Sandt zelf in actie komen. "Je bent zelf de drijver. Je kunt zelf het verschil maken."