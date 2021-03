Bezoekers Diergaarde Blijdorp vertellen waarom dierentuinen zo snel mogelijk weer open moeten

Cindy en Jenny vinden het onbegrijpelijk dat mensen wel naar natuurgebieden, bossen en parken kunnen, maar niet naar een dierentuin. "In de dierentuinen is alles zo goed geregeld. Dat bleek eerder al tijdens de coronacrisis. Je moet vooraf reserveren, er kunnen maar een x-aantal mensen naar binnen. Het is hartstikke veilig. En bovendien is het voor 90 procent buiten. Als het nou allemaal binnen is, begrijp ik het nog", aldus Cindy.

Jenny uit Leerdam haakt daarop in. "Zo kan je ook drukte verspreiden. Mensen willen erop uit en als het veilig kan, waarom niet? Anderhalve meter afstand houden is helemaal geen probleem buiten in een dierentuin, met maar een beperkt aantal mensen op het terrein. En diergaarden hebben een eigen parkeerplaats."

'Open die deuren'

De dierentuinen waren vorig jaar tijdens de coronacrisis nog even open. Ook Diergaarde Blijdorp, die in december echter voor de derde keer de deuren moest sluiten. "Open die deuren", zegt Cindy fel. "Je moet een tijdslot reserveren voor een dag, en als het te vol is heb je pech. Het kan niet te druk worden in een dierentuin, omdat ze maatregelen treffen."



Cindy en Jenny missen de bezoekjes aan de dierentuin. "Ik ga normaal gesproken twee keer per week naar een dierentuin", vertelt Jenny. "Het is voor veel mensen ontspanning, lekker buiten wandelen en naar dieren kijken. Dierentuinen hebben het financieel ontzettend zwaar, en dat is niet nodig."