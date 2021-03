Over stokoude bomen, een zomereik die (nog) mag blijven staan, compact wonen tussen ruisende bomen in het Zuiderpark en gluren in het nest van de visarend, hoor je zaterdag 27 maart meer in Chris Natuurlijk.

Klein wonen, groots leven

In het Zuiderpark in Rotterdam verrijst deze zomer het eerste tiny village van de stad. Chris Natuurlijk gaat kijken op Keijenburg. Op het braakliggende terrein naast volkstuincomplex Phoenix komen straks tussen de vijf en vijftien compacte huisjes te staan.

Het gaat om een proefproject van de gemeente die het terrein voor tien jaar beschikbaar stelt aan een groep bewoners. Na een eerste selectie zijn er nu nog twee bewonersgroepen in de race die kans maken om straks tien jaar op de aangewezen plek te mogen wonen.

Stokoude bomen

Bomen kunnen heel oud worden, maar helaas gaan ze nog wel eens vroegtijdig tegen de grond. Arie Pieters uit ’s-Gravendeel weet dat als geen ander. De boombeschermer is blij dat de Hoeksche Waard de Bomenlijst weer in het leven heeft geroepen. Dat biedt bomen die misschien nog net niet de status monumentaal hebben bereikt, een betere bescherming. Dat bomen stokoud kunnen worden, lees je in zijn boekje Onvergetelijke reuzen .

Hé eikel

De eik was hier . Zo heet het kinderboek dat Bibi Dumon Tak heeft geschreven voor de Maand van de Filosofie in april. Het boek gaat over een zomereik in de middenberm van een snelweg die echt bestaat. In Chris Natuurlijk vertelt de schrijfster over het boek waarin de eik zijn levensverhaal vertelt aan een gaai die hem bij iedere ontmoeting begroet met de woorden ‘Hé eikel’.

Visarend in Beleef de Lente

Boswachter Thomas van der Es vertelt in Chris Natuurlijk over het nest van de visarend in de Biesbosch. Voor het eerst staan de camera's van Beleef de Lente, waarbij mensen kunnen gluren in de nesten van vogels, gericht op dit nest.

Luister zaterdag 27 maart van 08:00 tot 09:00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.