Klanten en buurtbewoners willen afgebrand Eethuis Sfinx terug: 10.000 euro aan donaties

Eigenaar Adel Mesdare verkeert een week na de brand nog steeds 'in shock' en kan vrijwel niet meer slapen. De schade is groot aan zijn levenswerk, Eethuis Sfinx aan de Reeweg-Oost in Dordrecht. Gelukkig krijgen Adel en zijn twee broers veel steun: klanten en buurtbewoners doneerden al meer dan 10.000 euro. Dat verbaast verslaggever Maurice Laparlière eigenlijk niet.

Vrijdagochtend vroeg, het is net zes uur geweest en ik vraag me af welke aso er in hemelsnaam nu al aan het klussen is. Ruiten sneuvelen en een zaag gaat snerpend door metaal. Dan arriveren er sirenes, heel veel en ik weet: het is mis in de straat.

Broek aan, dertig seconden tandenpoetsen, jas aan en ik vlieg naar de hoek. De straat ruikt verbrand en ik zie meteen wat er mis is: de oude, vertrouwde Sfinx staat in brand. Vlammen en wolken, brandweerlieden slopen ramen en deuren om binnen te komen. Het is goed fout.

Liefde voor Eethuis Sfinx

Op maandag alle pizza's voor een tientje en een eigenaar die bijna dag en nacht voor de deur staat en praatjes maakt met klanten en voorbijgangers. De Sfinx is al 27 jaar een vertrouwd gezicht in onze wijk het Reeland. Het Egyptische eethuis is vast onderdeel van het meubilair.

Drie broers - Koptische Egyptenaren van oorsprong - runnen de Sfinx. Tot de brand waren er altijd wel klanten. Als ik een week na de rampzalige ochtend praat met de echtgenote van Adel, Nellie Pronk, hoor ik hoe diep die liefde soms gaat. Gezinnen die elke week aan hun vaste tafel zitten. Een ander gezin dat naar Gorinchem verhuisde, maar nog steeds trouw komt.

Het is een lange lijst met vaste, trouwe klanten. Ze komen voor de shoarma en pizza. Maar ook voor de broers die grappen maken en soms voor de klanten zingen.

Die vrolijkheid is deze vrijdag, een week later, weg. Adel staat zoals vertrouwd voor de zaak, maar staart nu wezenloos in de verte. Het is allemaal gewoon niet te bevatten. Nog steeds niet. Nellie: "Dit is zijn alles, zijn kind. Hij was hier altijd.

"Hij slaapt nu helemaal niet meer. Soms als ik het eten ga maken zegt hij: ik ga even liggen. Dan maak ik snel alles donker en slaapt hij soms toch drie uurtjes. Dan ben ik allang blij."

Hulpactie

Kleindochter Sandy uit Nijverdal in het oosten des lands trok zich het lot van de Sfinx zwaar aan. Ze organiseerde een hulpactie. Via die crowdfunding kwam in een week tijd al tienduizend euro binnen. "Ik zat er als klein kind al pizzadozen te vouwen. Een leven zonder de Sfinx bestaat gewoon niet."

Eigenlijk had Adel helemaal niet zoveel zin in de actie, trots man als hij is. Maar toen ging het lopen. Nellie: "Hij geloofde het niet. Hij zei: dit kan toch niet? Mijn man is dat niet gewend. Hij moet normaal vechten voor iedere cent."

Het heeft Nellie ook verrast. "De Sfinx is geliefd. En we merken nu pas hóe geliefd. Het begon al met een fruitmand en bloemen van de straat. Mensen vragen: wanneer ga je weer open? Het is hartverwarmend."

Verzekering vergoedt niet alles

Het probleem zit hem in de verzekering die de Sfinx had. Die is ontoereikend voor alle schade. "We hadden dit nooit kunnen bedenken. We werkten zó secuur en veilig. Alles werd voortdurend gecontroleerd." Nog altijd is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Het is in ieder geval gebeurd op de tweede verdieping waar koelkasten met voorraden staan.

Van opgeven willen Adel, Nagy, Atef en Nellie niet weten. "Dit wordt gewoon weer een goede zaak. Wat we er ook voor moeten doen. Hij heet niet voor niks de Sfinx. Die is niet kapot te krijgen."