Dag na Luigi Bruins kondigt ook Excelsior-verdediger Sander Fischer zijn afscheid aan

Sander Fischer stopt na dit seizoen als profvoetballer. De 32-jarige verdediger van Excelsior speelde bijna vierhonderd wedstrijden in het betaald voetbal en maakt na zijn laatste seizoen in Rotterdam-Kralingen de overstap naar de hoofdklasse, waar hij voor vv Capelle gaat spelen.

Fischer maakte vrijdag zijn besluit wereldkundig, nadat zijn 34-jarige ploeggenoot Luigi Bruins dat een dag eerder al deed. Waar beiden dit seizoen niet verzekerd waren van een basisplaats, was Fischer wel de eerste aanvoerder van Excelsior. De verdediger kreeg de band aangewezen nadat hij in de zomer van 2019 terugkeerde in Rotterdam na een jaar Vendsyssel FF, op het tweede niveau van Denemarken.

Daarvoor speelde Fischer een jaar bij Sparta en Go Ahead Eagles, nadat hij van 2012 tot en met medio 2016 ook al het shirt van Excelsior droeg. In totaal speelde Fischer 178 wedstrijden in het shirt van de Rotterdammers. In een verder verleden speelde de verdediger ook nog voor NAC, Cambuur, FC Emmen en AGOVV.

"Het is mooi geweest en tijd voor nieuwe dingen", vertelt Fischer via de clubkanalen van Excelsior. "Het zal heel gek zijn. Ik ben er altijd en vol passie mee bezig geweest. Voetballen was wat ik het liefste deed. Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken en dat was geweldig. Ik heb genoten van al die jaren, maar nu is het tijd om mijn horizon te gaan verbreden. Ik zie genoeg kansen voor een tweede carrière."

Geen trainersambities

Daarmee doelt Fischer op een maatschappelijke carrière. "Ik wil mezelf nu buiten het veld gaan ontwikkelen. Bij Excelsior heb ik daar dit jaar op de commerciële afdeling aan geroken en dat is me goed bevallen. Waar dat in de toekomst zal zijn, weet ik nog niet. Maar ik wil stappen zetten, mijn hoofd gaan gebruiken en dan niet alleen om ballen mee te koppen, haha. Ik vind het leuk om mezelf uit te dagen."

Volgend seizoen speelt Fischer dus in de hoofdklasse, bij vv Capelle. "Helemaal stoppen vind ik een te grote stap. Daarom ga ik bij de amateurs voetballen. Niet meer als prof, maar puur voor mijn plezier. Verder heb ik op dit moment geen ambities in het voetballen. Ik wil nu geen trainer worden of zo. Mijn ambities liggen echt in het bedrijfsleven."