Feyenoord licht optie in contract Jordy Wehrmann

Wehrmann, die afgelopen donderdag 22 jaar is geworden, komt momenteel op huurbasis uit voor het Zwitserse FC Luzern. De zelfopgeleide middenvelder begon dit seizoen in Feyenoord Onder 21, dat door de coronamaatregelen slechts een aantal wedstrijden speelde. Wehrmann sloot vervolgens aan bij de trainingen van het eerste elftal en dat leidde in oktober tot zijn officiële debuut in de hoofdmacht.

Om de kans op het spelen van meer wedstrijden te vergroten werd hij na de winterstop verhuurd aan FC Luzern, dat uitkomt in de Zwitserse Super League. Wehrmann kwam in een kleine twee maanden al tot tien duels. "We houden de ontwikkeling van Jordy na zijn verhuur goed in de gaten en zijn blij om te zien dat het al zo snel goed uitpakt,’ aldus technisch directeur Frank Arnesen. ‘Dat hij nu meters kan maken op het hoogste niveau is goed voor hem en goed voor Feyenoord. Na de zomer kan hij met meer bagage hier bij ons voor zijn kans gaan."