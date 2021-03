Drie mannen betrapt terwijl ze een partij coke opduiken in de haven van Rotterdam

De drie mannen van 38, 47 en 48 jaar werden in de IJselhaven al in de gaten gehouden toen ze de coke kwamen ophalen. Het gaat om een partij van 26 kilo cocaïne die van een zeeschip overboord was gegooid. Volgens de politie was de Belg het water in gegaan om de drugs op te vissen. De twee andere mannen keken vanaf de kade toe.

Toen de Douane en Zeehavenpolitie ter plaatse kwamen, namen de drie de benen. Ze zijn korte tijd later alsnog ingerekend.

De verdachten zijn vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat ze de komende twee weken nog vast blijven zitten.