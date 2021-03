RIVM: Minder besmettingen dan voorgaande dagen, ook zevendaags gemiddelde daalt

Het RIVM meldt vrijdag 920 nieuwe coronabesmettingen. Dat is een stuk minder dan in de voorgaande dagen. Donderdag werden 1044 besmettingen gemeld en woensdag 1052 besmettingen. Dat was het hoogste aantal in onze regio van dit jaar.

Het zevendaagse gemiddelde is daarmee voor het eerst sinds begin deze maand gezakt van 941 naar 923 coronabesmettingen. Landelijk steeg het gemiddelde van wekelijks aantal besmettingen met 15%.

In de afgelopen 24 uur zijn 2 regiogenoten overleden aan de gevolgen van het virus. Zij komen uit Dordrecht en Capelle aan den IJssel. Het zevendaagse gemiddelde ligt daarmee op 4,3 doden per dag. In de ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 11 mensen opgenomen uit de regio. Donderdag waren dat er 13, woensdag 10 en dinsdag 11.

Landelijk zijn 7644 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 78 minder dan donderdag.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de gemeenten, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 10 - 1895

Albrandswaard: 22 - 2259

Barendrecht: 18 - 3991

Brielle: 7 - 1064

Capelle aan den IJssel: 48 - 5692

Dordrecht: 61 - 10438

Goeree-Overflakkee: 22 - 3273

Gorinchem: 20 - 3087

Hardinxveld-Giessendam: 9 - 2081

Hellevoetsluis: 17 - 2389

Hendrik-Ido-Ambacht: 17 - 2668

Hoeksche Waard: 47 - 6081

Krimpen aan den IJssel: 13 - 2878

Lansingerland: 30 - 4941

Maassluis: 9 - 2589

Molenlanden: 30 - 4022

Nissewaard: 47 - 6327

Papendrecht: 13 - 2557

Ridderkerk: 32 - 4116

Rotterdam: 315 - 56589

Schiedam: 61 - 7090

Sliedrecht: 11 - 2594

Vlaardingen: 34 - 6407

Westvoorne: 4 - 784

Zwijndrecht: 23 - 3992

