Hoe kijkt politiechef Fred Westerbeke terug op een bewogen jaar? Hoe stuur je de politie het beste aan in coronatijd? En hoe gaat Westerbeke om met de discriminerende uitspraken in groeps-apps binnen zijn korps? Dat en meer hoorde en zag je bij Radio Rijnmond in 'De Verdieping' waarin Herman Vriend in gesprek gaat met Fred Westerbeke, politiechef van de politie-eenheid Rotterdam.