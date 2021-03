Deuren Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel zondag wagenwijd open voor honderden leden: 'Ramen open voor de ventilatie'

De Mieraskerk lijkt het voorbeeld van de Sionkerk op Urk te volgen. Die liet eerder deze week ook weten alle leden weer te verwelkomen. De kerk aan de Nachtegaalstraat in Krimpen biedt plaats aan 1631 mensen. Zondag zijn er twee diensten van de Oud Gereformeerde Gemeente, om 10:00 uur en 18:30 uur. Over een beperking van het aantal kerkgangers spreekt het kerkbestuur niet in de uitnodiging voor die dag.

Het Krimpense kerkbestuur geeft op de website een lange lijst met adviezen over de samenkomst. Mensen met mogelijke coronaklachten wordt verzocht om thuis te blijven. Maar over mondkapjes wordt niet gesproken. Leden krijgen alleen het verzoek om 'op de anderhalve meterregel te letten'.

Raadslid Oscar Suijk van Leefbaar Krimpen heeft er geen vertrouwen in dat de kerkgangers voldoende afstand zullen houden. "Als ze dat net als in Urk doen, dus twee kinderen tussen twee volwassenen zodat je anderhalve meter ruimte hebt, dan vrees ik dat de kerk toch helemaal vol zal zitten."

Ramen open

Het kerkbestuur adviseert de leden verder om warme kleding aan te trekken, omdat het aanzienlijk kouder zal zijn in de kerk. "Tijdens de Eredienst moet er voldoende ventilatie aanwezig zijn. Hierdoor zullen diverse ramen van het kerkgebouw open staan."

Het kabinet adviseert geloofsgemeenschappen vanwege de coronacrisis om diensten te beperken tot dertig mensen. Gebedshuizen zijn daarvan uitgesloten vanwege de vrijheid van godsdienst. De Mieraskerk heeft het advies van de overheid al in oktober naast zich neergelegd en houdt sindsdien wekelijks diensten met 200 tot 300 mensen. Die beperking lijkt het nu helemaal te laten varen.



Suijk maakt zich vooral zorgen, omdat in zijn gemeente het aantal coronabesmettingen al hoog is. "Wat wij vrezen is dat er zondag verdeeld over de twee diensten 1500 mensen per dienst zullen komen. Ook op de woensdagavond wordt opgeroepen om te komen. Dat betekent dat je drie keer per week 1500 mensen per keer in die kerk zullen zitten."

Oproep aan burgemeester Vroom om op te treden

Het Krimpense raadslid heeft vragen gesteld aan het college van Krimpen. Hij beseft dat er vanwege de vrijheid van godsdienst weinig mogelijk is om op te treden. Toch denkt hij dat burgemeester Martijn Vroom wel degelijk iets kan. "Er is een mogelijkheid voor de burgemeester om in te grijpen als de volksgezondheid in gevaar komt."

Van een gevaarlijk situatie is volgens het Suijk sprake in zijn gemeente, want de kerk staat volgens hem hoog op de lijst van coronabesmettingen. Voldoende reden om te grijpen, maar hij betwijfelt of dat ook zal gebeuren. "Als ik heel eerlijk ben, verwacht ik niet dat de burgemeester iets doet."