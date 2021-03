Politiechef Fred Westerbeke wil miljard extra voor politie en justitie

Het geld is volgens Westerbeke nodig om de criminaliteit in Nederland aan te pakken. Sinds eind jaren negentig loopt het aantal woninginbraken, overvallen en autokraken terug waardoor burgers minder last hebben van criminaliteit op straat.

Maar daar tegenover ziet de politie steeds meer digitale vormen van criminaliteit, zoals phishing. Ook is de georganiseerde criminaliteit volgens Westerbeke toegenomen.

"We hebben in Nederland te maken met heel veel criminaliteit, maar de politie is beperkt in haar capaciteit", zei Westerbeke. Westerbeke zei het vertrouwen te hebben dat de politie samen met andere partijen de criminaliteit een halt kan toeroepen, maar dan moet er dus wel geld bij volgens Westerbeke. Een miljard schat hij.