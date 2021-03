Scholen Gorinchem wijken voor examens in coronatijd uit naar Evenementenhal

Drie Gorinchemse scholen zijn voor hun (school-)examens uitgeweken naar de Evenementenhal. Ze kunnen de leerlingen op school niet kwijt vanwege de coronaregels. Er is te weinig plek om iedereen uit elkaar te zetten tijdens de examens. "Anders zouden we onze andere leerlingen naar huis moeten sturen."

Met de nodige zenuwen maken de leerlingen van VWO-6 van het Camphusianum vrijdag hun schoolexamens economie en natuurkunde. Ze zijn blij met de geïmproviseerde examenlocatie in de Evenementenhal. Toch zien ze ook nadelen. Zo zit spieken er niet meer in. De tafels staan drie meter uit elkaar. "Maar dat heb ik ook niet nodig hoor", lacht scholiere Julie den Haak.

Teamleider Bob van Haren spreekt de zaal deze middag toe. "Ik hoop dat iedereen mij kan verstaan!" Door de afstand moet hij net iets harder roepen dan normaal. Maar dat doet hij graag.

"De schoolexamens moeten doorgaan en we willen andere leergangen niet noodgedwongen naar huis sturen door gebrek aan ruimte", legt Van Haren uit.

De teamleider heeft vandaag een klok meegenomen zodat de leerlingen ook kunnen zien hoe lang ze bezig zijn met de toets. Het begint in de hal, waar normaal landbouwbeurzen en andere evenementen worden georganiseerd, steeds meer op een school te lijken.

"Na al die maanden van stilte is het fijn om weer geroezemoes en stemmen te horen in de hal. Er is weer leven. Daar zijn we erg blij mee. Ook voor het personeel is het een mentale opsteker", vertelt manager Nicole Stuijk van de Evenementenhal.

In september staan weer de eerste echte evenementen op de planning in Gorinchem.