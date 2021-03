Baas Rotterdamse politie wil gesprek met familie Hümeyra, maar biedt nu vast excuses aan

Westerbeke was vrijdag te gast bij Radio Rijnmond voor het programma De Verdieping. Een groot deel van het programma ging over de omstreden, racistische appjes die vijf Rotterdamse agenten tien maanden lang in 2019 verstuurden in een besloten app-groep.

Naar hun gedrag is onderzoek gedaan en de vijf zijn berispt, maar bleven in dienst. En de appjes bleven anoniem. Dat was expres gedaan, zegt Westerbeke. "We vonden de situatie al zo pijnlijk dat we geen slachtoffers wilden benoemen."

Deze week onthulde dagblad NRC dat één van die slachtoffers de 16-jarige Hümeyra uit Rotterdam was. De tiener werd in december 2018 in haar school opgejaagd en werd geëxecuteerd door het ex-vriend. Bekir E. schoot zeven keer van dichtbij, waarvan drie keer in haar hoofd.

Hümeyra had al talloze keren bij de politie voor hulp aangeklopt, omdat ze gestalkt werd door ex Bekir E.. Maar uiteindelijk werd ze niet beschermd door de politie, die haar korte tijd later in de app-groep besprak. Westerbeke erkent dat het 'extra tragisch is'. Ook dat de familie van Hümeyra niet was ingelicht over de inhoud van de appjes. Pas deze week belde de vaste contactpersoon van de politie weer aan, omdat NRC ging publiceren.

De 16-jarige Hümeyra (privéfoto)

Advocaat Richard Korver laat weten dat de familie verbijsterd is. "Als je zo kort na het overlijden van een meisje van 16 zulke racistische en uitermate kwetsende uitlatingen doet, dan begrijpen wij niet dat Westerbeke zegt dat ze (de agenten) fouten mogen maken en een nieuwe kans moeten krijgen." De familie eist dan ook ontslag voor de vijf.

Gele kaart

Westerbeke blijft erbij dat goed is onderzocht wat een goede straf zou zijn voor de agenten. Daarbij is niet alleen gekeken naar de appjes, maar ook naar de staat van dienst van de vijf agenten en of er al klachten van discriminatie over ze waren. Daar was geen sprake van, zegt Westerbeke. Hij heeft daarnaast nog advies gekregen van AGFA, een onafhankelijke commissie die adviseert over de straffen voor werknemers in overheidsdienst.

De berisping is passend, denkt Westerbeke en moet volgens hem niet onderschat worden: "Deze jongens hebben een gele kaart in hun dossier zitten. Twee gele kaarten is een rode kaart in onze kaart. Ze kunnen zich op dit punt dus helemaal niets meer permitteren. Ze staan op scherp en voelen dit dus echt niet als een licht strafje."

Excuses

De politiechef houdt voet bij stuk, maar realiseert zich dat het vertrouwen weg is. Volgens hem kan dat alleen stapje voor stapje teruggebracht worden. "Ik hoop het de familie nog eens persoonlijk te zeggen. Maar hier wil ik vast mijn oprechte en diepe verontschuldigingen aanbieden. Aan de familie, maar ook aan de hele Turkse gemeenschap. En zelfs breder, iedereen die aanstoot heeft genomen aan de teksten."

Volgens hem wil niet alleen hij, maar ook de agent die het deze week uitgelekte appje verstuurde, zijn excuses aanbieden. Westerbeke zegt daarmee te willen helpen als de familie van Hümeyra behoefte heeft aan zo'n gesprek.

Diversiteit politie

Het nieuws over de omstreden appjes heeft deze week opnieuw de discussie doen losbarsten over discriminatie, racisme en etnisch profileren bij de politie. Komende zondag is er een demonstratie bij bureau Marconiplein waar de vijf berispte agenten werkten. En donderdagavond debatteerde de Rotterdamse gemeenteraad urenlang over de kwestie.

Ook Westerbeke erkent dat er een probleem is binnen zijn organisatie. "Dat hoor je in het hele land terug. Er wordt weggekeken, er worden opmerkingen gemaakt bij de koffietafel. Maar het zijn geen grapjes. Het doet echt pijn bij de mensen die er last van hebben. Maar gezegd moet worden dat ik ook collega's spreek met een diverse achtergrond die juist nergens last van hebben in hun team."

Wat gaat hij nu concreet doen in Rotterdam? "We hebben een programma opgetuigd 'Politie voor iedereen' waarin we dit gaan aanpakken. Zo komen er trainingen over discriminatie en etnische profileren, voor de agenten, maar ook voor hun leidinggevenden. En we gaan meer diversiteit aantrekken, minimaal 30 tot 35% mensen met een diverse achtergrond."

Of dat ook gaat lukken, daar heeft de Rotterdamse politiechef het volste vertrouwen in. "Vergelijk het met het tekort aan vrouwen bij de politie in de jaren tachtig. Dat is ook goed gekomen. Ook hier gaat dat lukken."