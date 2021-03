Beneluxtunnel hele weekend dicht in beide richtingen

De Beneluxtunnel (A4) is het hele weekend in beide richtingen gesloten door werkzaamheden. Ook de voetgangerstunnel en fietstunnel zijn dicht. De Ketheltunnel richting het Zuiden is ook dicht. De werkzaamheden duren tot maandag 05.00 uur.

Rijkswaterstaat werkt dit weekeinde aan de besturingssystemen van de Beneluxtunnel. Om de toeloop van auto's naar de tunnel te beperken is de Ketheltunnel richting het Zuiden ook afgesloten. De andere kant richting Den Haag is wel open.

Weggebruikers naar het Zuiden kunnen omrijden via de Ring A4 naar Ring Rotterdam (A20-A16-A15) of vanaf de A4 naar de A13. Naar het Noorden word je omgeleid over de Ring A4 via Ring Rotterdam (A15-A16-A20).