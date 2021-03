Na boeken en planten delen Rotterdammers nu ook eten

Rotterdammers delen graag, zo blijkt uit allerlei initiatieven in de stad. We kennen al houten huisjes met daarin een stapel boeken of kastjes aan de gevel met plantjes en stekjes om te ruilen. Maar naast de bekende 'minibiebs' zijn er tegenwoordig ook andere deel-initiatieven te vinden in de stad. De nieuwste aanwinst? Een kast waarin eten gedeeld kan worden.

En het is nu al een groot succes, vertellen initiatiefnemers Ariëtte van Breugel en Petra Verhelst. Zij zijn van Thuis in West en hebben een kast aan de gevel van het buurthuis gehangen.

"Ik had op internet gezien dat dit ergens al bestond en het leek me leuk om deze kast ook bij ons te plaatsen", vertelt Ariëtte. "Het loopt enorm goed, het assortiment in de kast wisselt dagelijks en mensen brengen wat ze in hun voorraadkast hebben en niet gebruiken. Zo voorkomen we verspilling. Nu ligt er bijvoorbeeld een pot rode kool, crackers, een staaf ontbijtkoek en nog veel meer."

Maar ook de al bekendere initiatieven winnen aan populariteit. Zo loopt het het afgelopen jaar storm bij de minibieb. "Door corona zijn mensen op zoek gegaan naar alternatieven voor winkels en de bibliotheek", vertelt een omwonende die dagelijks veel mensen bij de minibieb ziet.

Hij legt uit dat vooral mensen uit de omgeving langslopen om boeken te brengen. "Maar laatst kwam er ook een man met een auto aanrijden om een boek te ruilen."

Plantenbieb

Ook aan de plantenbieb ontkom je niet. Er zijn er tientallen verspreid over de hele regio. Het concept is hetzelfde als bij de

minibieb: je laat iets achter en je pakt er iets uit. In de Insulindestraat in Rotterdam is er sinds vorige zomer ook eentje te vinden. Initiatiefneemster Gerion Arntz vertelt dat ze samen met de buurvrouw de buurt wilde vergroenen.



"Maar het gaat vooral om het delen. We hebben al meerdere boekenbiebjes in de straat, dus een plantenbieb was een logische volgende stap." Waar die deeldrang vandaan komt? "Een betere wereld begint bij jezelf, dus als je iets over hebt waarom zou je het dan niet delen met je buren", besluit Gerion.