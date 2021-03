Rotterdamse politieagent weggepest na melding racistische app-berichten: 'Leiding heeft niet goed gereageerd'

Een Rotterdamse politieagent van Marokkaanse afkomst is weggetreiterd door collega's nadat hij melding had gemaakt van racistische berichten in een WhatsAppgroep. Dat schrijft NRC op basis van informatie die politieagenten aan de krant hebben verstrekt. De politie laat in een reactie aan Rijnmond weten dat de situatie aanvankelijk niet goed is aangepakt.

De klokkenluider kreeg te maken met agressie nadat hij naar de politieleiding was gestapt. Zijn collega's zagen hem als een verrader. De gedupeerde wijkagent bij het politiebureau Marconiplein is inmiddels vertrokken uit Rotterdam en werkt nu bij de politie Midden-Nederland.

Volgens NRC is politiechef Fred Westerbeke vorig jaar op 6 december door de langst dienende wijkagent van bureau Marconiplein geïnformeerd over de situatie. "We worden geregeerd door extremistische minderheden", schreef hij aan Westerbeke. Hij schreef ook dat de klokkenluider 'op ijzingwekkende manier wordt genegeerd' door andere collega's.

Zwaardere straffen?

Het nieuws over het pestgedrag van de agenten volgt op de ophef na de lichte bestraffing van de agenten die racistische uitspraken deden in hun eigen WhatsApp-groep. Inmiddels onderzoekt de Nationale Eenheid of er zwaardere straffen moeten komen voor agenten die zich discriminerend of racistisch uitlaten.

Deze week kwam naar buiten dat de Rotterdamse agenten die onlangs zijn berispt voor hun racistische en discriminerende appjes ook kwetsende uitlatingen hadden gedaan na de moord op de 16-jarige Rotterdamse Hümeyra. Volgens politiechef Fred Westerbeke zijn de uitlatingen verwerpelijk en aanstootgevend, maar zouden ze op meerdere manieren zijn uit te leggen.

Tegen Rijnmond zei Westerbeke vrijdag dat hij beseft dat de politie er slecht op staat. Volgens hem kan het vertrouwen alleen stapje voor stapje teruggebracht worden. "Ik hoop het de familie van Hümeyra nog eens persoonlijk te zeggen. Maar hier wil ik vast mijn oprechte en diepe verontschuldigingen aanbieden. Aan de familie, maar ook aan de hele Turkse gemeenschap."