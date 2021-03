Vakmanschap voor onder de grond, dit is het nieuwste streekproduct van de Hoeksche Waard

De Hoeksche Waard is een bijzonder streekproduct rijker. Na bijvoorbeeld de Hoeksche Chips, de aardappel de Hoeksche Rooie en de Hoeksche stroopwafel is er nu ook een Hoeksche kist. Een grafkist gemaakt door meubelmaker Martijn Trouwborst uit Zuid-Beijerland. Hij gebruikt er uitsluitend gekapte Hoeksche Waardse bomen voor. "Ik heb liever dat bomen blijven staan, maar als er dan toch gekapt moet worden, dan geef ik het hout graag een nieuwe functie."

Bij zijn werkplaats in de polder tussen Zuid-Beijerland en Klaaswaal heeft hij een hele voorraad bomen liggen. "Een iep uit Puttershoek, essen uit Zuid-Beijerland en hier ligt nog een stapel stammen uit ’s Gravendeel", wijst de meubelmaker.



Martijn houdt goed bij waar de bomen vandaan komen en waarom ze gekapt worden. “Vaak is dat omdat de bomen ziek zijn. Essen hebben momenteel veel last van essentaksterfte, veel iepen van de iepenziekte.”

Bomen terugplanten

Trouwborst geeft het hout dus een tweede leven. Hij maakt er tafels van, borrelplanken, fotolijsten en sinds kort dus ook grafkisten. "Een familie heeft me benaderd met de vraag of ik een kist kon maken. De meneer was zelf fanatiek houtbewerker. Ik schrok van de vraag, maar vond het ook wel heel mooi. En daarna is het in mijn hoofd blijven hangen."



De uitvaartondernemer die de kist zag bij de afscheidsdienst wilde ook direct met het idee aan de slag. En zo ontstond de Hoeksche Kist. Met als bijzondere toevoeging dat er voor iedere kist een boom wordt teruggeplant.

"De kist gaat de grond in, geeft daar voedingsstoffen af en via de boom die we planten gaat het leven weer verder. De cirkel van het leven is daarmee rond. En we halen drie kisten uit een gemiddelde boom, dus voor één gekapte boom komen er drie terug."

Vakmanschap dat onder de grond verdwijnt

Het is wel een vreemde gewaarwording voor een meubelmaker die normaal gesproken tafels maakt die jaren pronken in woonkamers. Het gaat natuurlijk wel om vakmanschap dat maar even het daglicht zal zien. "Ja na een week ben je hem kwijt. Maar het is ook vooral het verhaal dat blijft in dit geval."

Martijn vindt de kisten erg mooi om te maken. "Ik doe het met veel passie, want je weet hoe belangrijk het is voor de familie. Ik maak hem ook echt met het idee dat er iemand in komt te liggen. Confronterend soms, maar dood hoort bij het leven. We krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken."