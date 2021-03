Schip dat Suezkanaal blokkeert mogelijk zaterdagavond losgetrokken

Het grote schip dat het Suezkanaal blokkeert, kan mogelijk zaterdagavond worden losgetrokken. Dat zei de Japanse eigenaar van het schip Ever Given tijdens een persconferentie.

Volgens de eigenaar wordt de grond onder het schip vandaan gehaald met behulp van baggermaterieel. Dat gebeurt door Smit Salvage uit Rotterdam, een dochterbedrijf van de Papendrechtse baggeraar Boskalis. De nasleep van de blokkade is in Rotterdam mogelijk nog weken te merken.

Het schip blokkeert sinds dinsdag het Suezkanaal, de belangrijkste en drukst bevaren handelsroute ter wereld. Het schip van rederij Evergreen is met een lengte van bijna vierhonderd meter en breedte van bijna zestig meter een van de grootste containerschepen ter wereld. De Ever Given zou komende week woensdag in Rotterdam moeten aankomen, maar dat loopt ongetwijfeld vertraging op. Het schip ligt schuin overdwars over het kanaal.