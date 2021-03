Zware sleepboten onderweg om Ever Given los te trekken uit Suezkanaal: 'Die komen zondag eind van de dag aan'

Smit Salvage uit Rotterdam, een dochterbedrijf van de Papendrechtse baggeraar Boskalis, gaat vanaf zondag zwaarder materieel inzetten om het schip Ever Given los te trekken. Er zijn twee grote sleepschepen vanaf de Rode Zee onderweg naar het Suezkanaal, vertelt een woordvoerder van Boskalis zaterdagavond.

De Japanse eigenaar van het Ever Given schip, dat het Suezkanaal blokkeert, vertelde eerder deze zaterdag nog op een persconferentie dat het schip mogelijk zaterdagavond al losgetrokken zou kunnen worden. "Dat leek ons nogal onwaarschijnlijk", reageert Boskalis-woordvoerder Martijn Schuttevaer.

"Er worden doorlopend pogingen gedaan om het schip vlot te trekken. Daarvoor moet je een aantal dingen doen. Ten eerste moeten we aan de voorkant van het schip baggeren, dat kan per direct effect hebben op het moment dat daar voldoende zand weg is en het schip voldoende ruimte onder de boeg krijgt."

Hele grote schepen

"Het tweede dat je moet doen is trekken aan de achterkant, dat gebeurt doorlopend maar met relatief klein materieel", vervolgt Schuttevaer. "Dat is volgens onze inschatting onvoldoende om het schip vlot te trekken. Daarom hebben we twee hele grote schepen vanaf de Rode Zee richting het Suezkanaal gestuurd. Die komen zondag eind van de dag aan. Dan ben je weer een aantal uur bezig om die schepen vast te maken aan de Ever Given."

"Met die wetenschap leek het ons nogal onwaarschijnlijk dat het lostrekken zaterdagavond al zou gebeuren. Onze berekeningen zeggen dat het vlot trekken pas kans maakt als je groot materiaal erachter hebt hangen. En ook dan heb je nog geen garanties. De derde stap zou zijn dat je het schip lichter gaat maken, door lading te lossen. Maar dat is een ingrijpende operatie, omdat je dan containers stuk voor stuk van het schip af moet gaan halen."

Het schip Ever Given blokkeert sinds dinsdag het Suezkanaal, de belangrijkste en drukst bevaren handelsroute ter wereld. Het schip van rederij Evergreen is met een lengte van bijna vierhonderd meter en breedte van bijna zestig meter een van de grootste containerschepen ter wereld. De Ever Given zou komende week woensdag in Rotterdam moeten aankomen, maar dat loopt ongetwijfeld vertraging op. Het schip ligt schuin overdwars over het kanaal.