Lijstje Michelinsterren uitgelekt; Rotterdams restaurant Zeezout krijgt één ster

Michelin zou maandag de lijst bekend maken, maar de namen van de restaurants zijn zaterdag uitgelekt via de nieuwe app van Michelin. Zeezout aan de Westerkade geldt als een van de beste visrestaurants van Rotterdam.

Naast Zeezout behoren nog negen andere Nederlandse restaurants tot winnaars. Restaurant Brut 172 uit Reijmerstok en Restaurant 212 uit Amsterdam krijgen een tweede ster er bij. Restaurant Kasteel Heemstede in Houten - Daalder in Amsterdam - Pieters Restaurant in Bergambacht - Wils in Amsterdam - Tilia in Eten Leur - Nieuwe Winkel in Nijmegen en Meliefste in Wolphaartsdijk krijgen hun eerste ster.

Hoe het kan dat de Michelinsterren zijn uitgelekt, is niet bekend.