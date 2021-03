Kamer woest over school in Gorinchem die leerlingen dwong uit de kast te komen: 'Hier krijg ik rillingen van'

De Tweede Kamer reageert boos en verbijsterd op een artikel in NRC over de reformatorische scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem. Dat meldt de NOS. Oud-leerlingen van de middelbare school zeggen in de krant dat ze door de leiding zijn gedwongen hun homoseksuele gevoelens 'op te biechten' aan hun ouders, ook als ze daar nog niet aan toe waren. Als ze weigerden, dan vertelde de schoolleiding het zelf aan de ouders.

"Hier krijg ik echt rillingen van", zegt VVD-Kamerlid Yesilgöz-Segerius. "We moeten kinderen beschermen tegen mensen die je dwingen uit de kast te komen." D66-Kamerlid Van Meenen noemt het "zeer onveilig, afschuwelijk en verwerpelijk". Het kan volgens hem niet zonder gevolgen blijven en hij wil een debat over de kwestie met onderwijsminister Slob.

Deur op slot

NRC sprak met acht oud-leerlingen van het Gomarus, een school die het praktiseren van homoseksualiteit op Bijbelse gronden afkeurt. Twee van hen vertellen hoe ze in 2016 hun gevoelens deelden met een vertrouwenspersoon. Vervolgens moesten ze allebei apart bij de zorgcoördinator van de school komen. Die zei dat ze het aan hun ouders moesten vertellen. "Je kan kiezen: of jij vertelt het, of wij doen dat."

Beide meisjes, die al enige tijd een relatie met elkaar hadden, zeiden vervolgens dat ze daar nog niet aan toe waren en het op hun eigen tijd aan hun ouders wilden vertellen. Maar de zorgcoördinator was onverbiddelijk. "Je ouders staan al bij de balie." Toen de meisjes daarop in paniek raakten en weg wilden, draaide de zorgcoördinator de deur op slot, zo schijft NRC. Ook een ander meisje zou op die manier zijn gedwongen uit de kast te komen.



'School moet zich doodschamen'

"Veel verantwoordelijken moeten zich doodschamen voor wat ze hun kwetsbare leerlingen aandoen", reageert PVV-Kamerlid Beertema. Volgens hem is er geen veilig leerklimaat op het Gomarus. Kamerlid Kuiken van de PvdA noemt het "intens verdrietig en traumatisch voor de leerlingen". Haar partij wil al langer een herziening van artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs regelt.

"Dat we dit in 2021 nog accepteren is onacceptabel", vindt Kuiken. Haar collega Kwint van de SP noemt het "door de overheid gesubsidieerde kindermishandeling". Ook de SP vindt het tijd om de vrijheid van onderwijs tegen het licht te houden.

Gevangenisstraf wel passend

De oud-leerlingen zeggen tegen de krant dat ze zich niet veilig voelden om op het Gomarus uit te komen voor hun homoseksuele gevoelens. Zo maakte een docent tijdens de les duidelijk dat hij de doodstraf voor homo's te ver vond gaan, maar dat gevangenisstraf wel passend zou zijn. "Dan ga ik hier echt nooit vertellen dat ik op jongens val", dacht een homoseksuele leerling toen. Ook werd hij regelmatig uitgescholden.

Gedwongen uit de kast

Met een van de meisjes die werden gedwongen uit de kast te komen, heeft de Gorinchemse school een schikking getroffen, nadat ze een juridische procedure had aangespannen. De bestuursvoorzitter van de school zegt tegen NRC dat de geaardheid van het meisje in een gesprek met de ouders aan de orde kwam "terwijl dat niet de opzet was".

Hij erkent dat de zorgcoördinator "een behoorlijke druk" uitoefende op het meisje om in de kamer te blijven. Achteraf vindt ook hij dat het zo niet hoort. Dat hetzelfde gebeurd is bij nog twee meisjes, is nieuw voor hem. Hij zegt zich absoluut niet te herkennen in het artikel van NRC.

Uitleg

Als het aan de Tweede Kamer ligt, moet minister Slob dus uitleg geven over de kwestie. Slob, minister namens de ChristenUnie, kwam vorig jaar nog in opspraak toen hij zei dat scholen het recht hebben om ouders een verklaring te laten ondertekenen waarin homoseksualiteit wordt afgekeurd. Later zei hij dat die verklaringen niet in strijd mogen zijn met een veilig klimaat op school.

Dit nieuws komt vlak nadat de COC-werkgroep Gorinchem bekendmaakte de Roze Zaterdag naar de stad te willen halen. De werkgroep wil LHBTI meer bespreekbaar maken in de orthodoxe omgeving van Gorinchem. Als het aan de organisatie ligt wordt het evenement in 2024 gehouden in Gorinchem en omliggende gemeenten als Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam.