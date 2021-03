Column: Op weg naar een nieuw stadion creëert Feyenoord zelf de oppositie

De kans dat Feyenoord in het najaar definitief ‘ja’ zegt tegen het plan om een nieuw stadion te bouwen is op dit moment 50 procent. Directeur Mark Koevermans zei dat op 19 maart jl. in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. ‘Fiftyfifty’ was de populaire term die hij gebruikte.

Hoe is dit mogelijk? Hoe kan het dat na jaren soebatten over diverse nieuwbouwplannen (en een enkel verbouwingsplan) en het investeren van miljoenen in de Feyenoord City-variant de leiding van de club nu, zes maanden voor het grote beslissingsmoment, pas voor 50 procent overtuigd is? Wat zegt dit over het stadionplan van het Feyenoord City-project, over de jacht op de vele benodigde miljoenen en over de besluitvaardigheid? Het zegt alles!

Mission impossible?

Op zes maanden voor de grote klap had de verhouding op zijn minst 80/20 moeten zijn, in plaats van 50/50. In deze fase zou er gewerkt moeten worden aan het gladstrijken van de laatste plooien om ergens in september vol vertrouwen ‘ja’ te kunnen zeggen. Het tegendeel is echter waar.

De helft van het voorwerk is nu pas verricht, blijkbaar. Een aantal belangrijke stoplichten staat nog op rood: de businesscase, de financiering en de bouwkosten zijn nog niet in de gewenste vorm gegoten.

Dat moet dus binnen een paar maanden worden afgerond, en dat terwijl de gehele wereld lijdt onder een virus dat alles zo’n beetje heeft stilgezet. Een mission impossible? Daar neigt het wel naar, al moeten we niet vervallen in doemdenken.

De Moderne Kuip

Omdat vanuit Feyenoord nog niet echt de indruk wordt gewekt dat het goed komt, blijft bij tegenstanders de hoop leven dat nieuwbouw nog te voorkomen is. Daarom is ruim een jaar geleden het verbouwplan De Moderne Kuip (DMK) gelanceerd, een ge-update versie van een eerder idee genaamd Red de Kuip. Daar is op zich niks mis mee; we leven in een vrij land en iedereen mag zijn of haar gedachten omtrent de toekomst van de Kuip met de wereld delen.

DMK wint de laatste maanden aan populariteit en steun. En dat is best bijzonder, want ook dit plan bevat geen afgeronde businesscase en reëel bouwkostenplaatje. Daarnaast vallen er wel meer gaten te schieten in wat op papier is gezet.

Waarom zien dan toch steeds meer mensen DMK als de oplossing in plaats van nieuwbouw? Het antwoord laat zich raden: omdat Feyenoord niet het vertrouwen uitstraalt en de projectgroep Feyenoord City niet echt een duidelijk verhaal heeft. Het nieuwbouwplan slaat daarom niet aan bij de massa, want geen goed verhaal suggereert geen goed plan.

Daadkracht nodig

Wat nodig is, is een clubleiding die zegt ‘BAM, BAM, BAM... dit zijn de redenen waarom wij keihard gaan voor nieuwbouw: het bezorgt Feyenoord een gouden toekomst, de investeerders staan in de rij en er is ons gegarandeerd dat er binnen het budget gewerkt zal worden!! De onderbouwing van deze beweringen vind je glashelder uitgelegd op onze website!!’ Omdat van deze daadkracht geen sprake is of nog niet kan zijn, ontwikkelt zich meer en meer oppositie.

De meest actuele troef uit het verbouwkamp is Aat van Herk. Antti Liukki legt het in het Algemeen Dagblad uit: De Rotterdamse miljardair belooft Feyenoord vijftig miljoen euro 'handje contantje' als het afziet van nieuwbouw.

Wat een nobel mens is die meneer Van Herk, pakken die 50 miljoen! Ruud van Os, over mogelijke gedachtegang supporters

Dat bedrag moet worden gebruikt om een aantal leningen af te lossen, de Kuip van een kleine opknapbeurt te voorzien en de selectie enigszins te versterken. Om daarna aan de slag te gaan met de grote DMK-verbouwing. Overigens ontkent de leiding van Feyenoord dat het bod van Van Herk ook daadwerkelijk goed onderbouwd is uitgebracht.

Gratis geld

‘Wat een nobel mens is die meneer Van Herk, pakken die 50 miljoen!’ Je hoort het menig supporter denken. Maar lieve mensen ‘gratis geld’ bestaat niet. Aat van Herk wil maar één ding: heel veel geld verdienen aan het verbouwen van de Kuip én aan de ontwikkeling rondom het stadion.

Hij betaalt daar nu 50 miljoen euro voor om er later een veelvoud uit te halen. Van Herk is namelijk de financier van DMK en bezit grond naast de Kuip. Die grond levert bij een nieuwbouw stadion ‘maar’ 20 miljoen op en is drie keer zoveel waard als hij er zelf op mag bouwen naast een gerenoveerd stadion. Aat probeert er dus een slaatje uit te slaan.

Nachtmerrie

Daar is eveneens niets mis mee, want ook Van Herk woont in hetzelfde vrije land als wij. Hij springt in een gat dat door Feyenoord zelf is gegraven. En met hem springen steeds meer mensen mee. De beer is nu los, het hek is nu van de dam. De beeldspraken vliegen ons om de oren.

Feit is dat de weerstand tegen een nieuw stadion met de dag groeit. En dat komt niet omdat het verbouwplan zo’n briljant plan is, maar omdat wat ooit een mooie nieuwbouw-droom was voor de buitenwereld steeds meer op een nachtmerrie begint te lijken.