Beneluxtunnel en Erasmusbrug afgesloten: grote drukte en verkeerschaos in en rond Rotterdam

Weggebruikers in en om Rotterdam ondervinden zaterdag grote hinder in het verkeer. Meerdere afsluitingen zorgen voor een verkeerschaos. Rijkswaterstaat heeft de Beneluxtunnel afgesloten voor werkzaamheden. Dat geldt ook voor de Ketheltunnel. De Erasmusbrug is in één richting dicht voor het verkeer.

Het is daardoor erg druk op de ring rond Rotterdam, maar ook in de omgeving van de Maastunnel staat het verkeer muurvast, zowel aan de noord- als zuidzijde. Zaterdagavond en - nacht is de Erasmusbrug in beide richtingen dicht.

Tekst gaat verder onder de tweet.



Dat duurt tot 7.00 uur zondagochtend. Auto's en fietsers kunnen omrijden via de Willemsbrug en de Maastunnel. Voetgangers kunnen in beide richtingen over het voetpad aan de westkant van de Erasmusbrug.

Na de Botlektunnel zijn er omleidingen aangegeven, maar volgens Rijkswaterstaat halen mensen de omleidingen D en 8 door elkaar. Ook dit zorgt voor drukte richting Rotterdam.

Mensen wordt aangeraden om het verkeersinformatie goed in de gaten te houden voor ze de weg opgaan.