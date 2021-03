Feyenoord-aanvoerder Berghuis levert met eerste goal voor Oranje grote bijdrage aan zege op Letland

Het Nederlands elftal heeft zaterdagavond zijn tweede duel in de WK-kwalificatie met 2-0 van Letland gewonnen. In de Johan Cruijff Arena maakte Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis zijn eerste treffer voor Oranje, dat zich met de zege op Letland herstelde van de 4-2 nederlaag tegen Turkije.

Oranje maakte voorafgaand aan het duel met Letland een statement over de mensenrechten in Qatar. 'Football supports change', stond er te lezen op de shirts waarin het Nederlands elftal het veld betrad. Aanvoerder Georginio Wijnaldum droeg een zwarte band met dezelfde tekst.

Onder het oog van vijfduizend toeschouwers drong Oranje vanaf het eerste fluitsignaal aan op een openingstreffer. De eerste grote kansen voor de ploeg van bondscoach Frank de Boer waren voor onder anderen Davy Klaassen en oud-Feyenoorder Georginio Wijnaldum. Eerstgenoemde was het dichtstbij, door de bal op aangeven van Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis op de lat te koppen.

Fraaie treffer Berghuis

Zo'n vijf minuten na die kopbal kwam Oranje alsnog op voorsprong. Na een vlotte uitbraak via Frenkie de Jong en Klaassen belandde de bal bij de Feyenoorder, die 'm op voor hem karakteristieke wijze met links fraai in de verre hoek schoot. Het was de eerste goal voor Berghuis in het shirt van Oranje.

In het restant van de eerste helft stond de lat wederom een Nederlandse treffer in de weg. Wederom op aangeven van Berghuis kopte dit keer Luuk de Jong de bal op de dwarslegger. Daarmee gingen de Letten met een bescheiden achterstand rusten.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Oranje drong aan op een tweede treffer en vond die uiteindelijk ruim twintig minuten voor tijd. Waar De Jong de bal in de eerste helft nog op de lat kopte, was het nu uit een hoekschop wel raak: 2-0.

Oranje kreeg in de laatste twintig minuten nog verschillende mogelijkheden om de score verder op te voeren, maar een derde treffer bleef uiteindelijk uit. Aan de andere kant raakten de Letten nog de paal.

Nederland - Letland 2-0 (1-0)

32' Steven Berghuis 1-0

69' Luuk de Jong 2-0

Opstelling Nederland: Krul; Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal; Wijnaldum (79' Van de Beek), F. De Jong, Klaassen (79' Gravenberch); Berghuis (84' Stengs), L. De Jong (79' Babel), Memphis (89' Bergwijn)