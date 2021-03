Kleinere klasjes door coronacrisis hebben ook een voordeel: 'Beter contact met studenten'

Alle scholen drie weken dicht. Zo legde vorig jaar half maart het coronavirus het onderwijs tijdelijk plat. Het bleef niet bij drie weken, na twee maanden mochten de basisscholen weer open. Daarna gingen de deuren op een kier, tot de tweede lockdown. Het hoger en universitair onderwijs heeft nog steeds alleen maar online les of in veel kleinere klassen. Vooral dat laatste is niet altijd slecht, maar veel studenten vragen zich zuchtend af: hoe lang nog?

Ook in het beroepsonderwijs gaat het vrijwel allemaal digitaal. Alleen de praktijkvakken gaan door op school. De leerlingen van het Brood & en Banket College van het Zadkine in Rotterdam zijn wat dat betreft geluksvogels; zij krijgen in kleinere klassen intensiever les. Een mazzeltje, maar na een jaar zijn ze het coronakeurslijf goed beu en snakken ze naar meer vrijheid.

Een hele diepe zucht slaakt de 16-jarige Meaghan als je haar vraagt welke tol het coronavirus op school eist. "Het is best wel chaotisch met veel online les en maar één keer per week praktijkles", vertelt ze. De bakkers in spe zijn blij dat ze nog naar school mogen maar zij moeten zoveel mogelijk online doen. De 18-jarige Shelly vindt dat niks. "Als je via Teams iets moet leren en je internet loopt vast, dan kan je de les niet volgen. Dat is gewoon heel vervelend."

Je kan meer door lokaal lopen en direct uitleg geven docent Martin Bos

Op die ene dag in de week dat ze hun slaapkamer mogen verlaten, bloeien ze op. Dan komen ze naar school en duiken ze de grote keuken in om koeken, taarten en brood te bakken. Vanwege het coronavirus zijn de klassen opgedeeld in kleine groepen. En dat maakt het knus, gezellig en de lessen een stuk intensiever. Docent Martin Bos ziet er het voordeel van in. "Het betekent dat je meer contact hebt met de studenten. Je hebt fijnere gesprekken en je kan wat meer door het lokaal heen lopen om ook directe uitleg te geven. Normaal heb je dat niet."

Online, online, online

Bij de opleiding e-commerce is dat heel anders. Daar gaat het al maanden alleen maar online. Deze week is een uitzondering. Docent Katie van Driel ziet haar studenten voor het eerst sinds lange tijd. In een kleine groep van zes studenten, achter spatschermen. Zij blijft als docent op afstand.

Wat gebeurt er als de camera uit is? docent Katie van Driel

Van Driel maakt zich zorgen over het impact van online, online, online. "Het enige wat je ziet is of studenten inloggen en of je ze wel of niet op de camera verschijnen. Maar wat gebeurt er als de camera uit is. Dan zie je vaak niet of het wel goed met ze gaat." En dat is niet haar enige zorg. "Vanachter de computer zie je niet of ze alles meekrijgen. Normaal loop je een rondje in de klas, je vraagt wat en je kijkt mee. Dat is nu ook minder."

Veel studenten e-commerce brengen veel tijd door in hun slaapkamer. Want naast de fysieke lessen, mag er verder ook bijna niets. De 18-jarige Dylan houdt zich netjes aan alle regels, hij ziet het nut niet in van rebelleren. "Ik ben veel thuis, heb minder sociale contacten. Af en toe ga ik naar buiten om boodschappen te doen of naar werk te gaan. Meer dan dat ben ik niet buiten." Ook zijn sport kan hij nu niet uitoefenen.

De studenten e-commerce vinden hun weg wel in de digitale wereld en kunnen zich aardig aanpassen aan het online afstandsonderwijs. Dat is ook niet zo gek als je voor deze opleiding hebt gekozen. Meerdere studenten runnen een webshop en zijn daar druk mee. Maar alleen online les en je klasgenoten niet eens leren kennen, dat is ook zo wat.

Bij de theoretische opleidingen van het Zadkine beroepsonderwijs zie je meerdere studenten soms van de radar verdwijnen, vertelt docent Katie van Driel. Dan hebben ze er even genoeg van. Ze begrijpt dat wel. "Dan zeggen ze dat het even niet goed gaat, dat ze geen zin hebben en de motivatie weg is." Door te bellen proberen docenten en mentoren de studenten er dan weer bij te krijgen en meestal lukt dat ook.

Geluksmomenten

Nu de studenten e-commerce voor het eerst in maanden bij elkaar komen en een opdracht samen doen, zie je een paar geluksmomenten op het gezicht verschijnen. Katie van Driel vindt het knap dat de studenten het al zo lang volhouden en ze hoopt dat binnenkort meer versoepelingen mogelijk zijn. "Het helpt dat ze nu weer één keer in de week een vrolijk moment hebben om naar school te komen."

Zowel de studenten e-commerce als de bakkers in spe snakken naar meer vrijheid. Niet alleen op school, ook in hun vrije tijd. Want een jaar van regels, regels, regels en heel weinig mogen, begint zijn tol te eisen. "Poeh, al een heel jaar zitten we hierin, dacht ik laatst", zegt bakkersstudent Romy. "Ik heb zo'n zin in een avondje uit, een terrasje, een bioscoopje, daten, de stad in, op vakantie. Het zou heel fijn als dat weer zou kunnen."