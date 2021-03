‘Sterker door Strand’-lakens moeten surfers in Hoek van Holland aan nieuwe webcam helpen

Bepakt en bezakt met surfspullen naar het strand afreizen, om er vervolgens ter plekke achter te komen dat er geen golven zijn. Het is veel surfers de laatste tijd vaak overkomen in Hoek van Holland. Ze konden voorheen op afstand meekijken met een webcam om de situatie op het water in te schatten, maar die is al een tijdje defect. Een doorn in het oog van surfer Martijn Rietveld, die een actie is begonnen om de oude camera te vervangen voor een nieuwe.

"Ik wilde iets ludieks. Daarom heb ik een strandlaken ontworpen met daarop de pakkende tekst 'Sterker door Strand'. Een knipoog naar de leus van Rotterdam zelf", vertelt Rietveld. "De lakens heb ik duurzaam laten produceren in Portugal en via mijn webshop vliegen ze als warme broodjes over de toonbank."



Koffiepot

Martijn hing negen jaar geleden de eerste surfcam op bij strandtent Dechi Beach, omdat hij en zijn medesurfers te vaak voor niets naar het strand reden. Zijn inspiratie vond hij bij de Trojan Room. Op het intranet van de universiteit van Cambridge was in 1993 al zwart-witbeeld te zien van een koffiepot. Dat plaatje werd om de paar seconden ververst, waardoor mensen vanachter hun bureau konden zien of er koffie was en nooit meer tevergeefs naar de keuken zouden lopen omdat de koffie nog niet klaar was. Dit beeld ging de geschiedenis in als de eerste webcam ter wereld.

"Door mijn beperkte meteorologische kennis was bij aankomst op het strand de kans op aanlandige wind en weinig golven aanzienlijk. Tijdens mijn studie hoorde ik het verhaal van de Trojan Room koffiepot en was mijn eerste associatie: Surfvoorspelling. Als je met een camera de koffie kon checken, kon dat ook met de golven."

Volgens Rietveld was de kapotte camera op het strand van Hoek van Holland na al die jaren op. "En er zijn inmiddels betere webcams op de markt gekomen. Tijd voor een nieuwe dus." Maar in tegenstelling tot negen jaar geleden, toen hij zelf de portemonnee trok, vond hij dat het nu anders moest en was het idee van het verkopen van het strandlaken geboren.