Volleyballer Ralph Backer (46) nog altijd van grote waarde voor VCN: 'De woordjes 'kan niet' ken ik niet zo goed'

Hij is inmiddels 46 jaar oud, maar van stoppen wil Ralph Backer nog niet weten. De aanvoerder is in de eredivisie volleybal nog altijd van grote waarde voor ComputerPlan VCN uit Capelle aan den IJssel. "Ik hou van presteren en mezelf uitdagen. De woordjes 'kan niet' ken ik niet zo goed."

Het begon voor Backer allemaal diep in de vorige eeuw. Na dertien jaar volleybal op het hoogste niveau van Nederland nam hij in 2006 even afscheid, om terug te grijpen naar zijn oude sport: waterpolo. "Maar na vier jaar begon het toch weer te kriebelen, toen ben ik hier weer bij VCN gaan spelen", vertelt Backer. "Dat beviel toch wel heel erg goed. Het sociale aspect was ook niet verdwenen. En dan ben je nu opeens tien-elf jaar later en ben je in de afgelopen drie jaar twee keer gepromoveerd."

"Dat zat niet in de lijn der verwachting en was ook mijn insteek niet. Maar als je het dan toch doet met elkaar en je staat 80-90 procent in de basis, verdien je het ook gewoon om naar de eredivisie te gaan en wil je het toch nog wel een jaartje meemaken."

Inzicht en ervaring

Maar toch, het klinkt misschien raar, een volleybalspeler van 46 jaar in de eredivisie. "Al zou ik als buitenstaander horen dat iemand van 46 op het hoogste niveau staat te spelen... Dan zou je denken: daar gaat iets niet goed. Waar zijn al die jongere talenten die hem zoek spelen?", vertelt Backer daar zelf over. "Maar met inzicht en ervaring kun je ook een groot deel van het spel invullen. Ik heb ook geluk dat ik lang en sterk ben en mijn lijf dit nog toestaat."

"Ik houd van hem, ik heb nog samen met hem gespeeld", vertelt VCN-coach Ferry van Hal over zijn aanvoerder. "Zoveel respect voor wat hij doet. 46 en staat gewoon eredivisie te spelen. Hij staat de jongens op de training nog steeds volkomen het leven zuur te maken. Dat is gewoon geweldig. Hij is echt zo'n vreselijk goede blokkeerder en dat weet de tegenstander ook. Dit is het derde decennium dat hij eredivisie speelt, dus mensen kennen hem in het wereldje."

'Ik wil voorkomen dat ik te laat stop'

Wanneer gaat Backer een keer aan stoppen denken? "Voor mij is het wel van belang dat ik nog steeds wat kan bijdragen aan het team", vertelt hij zelf. "Anders wordt het gevaarlijk, ik wil voorkomen dat ik te laat stop. Dat klinkt raar op je 46ste, maar als ik het gevoel heb dat ze me niet meer waarderen of dat ik niet meer kan leveren wat nodig is, dan ben ik heel snel gestopt."