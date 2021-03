Verslaggever krijgt trappen in buik bij kerk in Krimpen aan den IJssel

Een verslaggever van Rijnmond is zondagochtend in zijn buik getrapt bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel. Hij was daar om verslag te doen van de streng-christelijke kerk, die eerder deze week de volledige geloofsgemeenschap van zo'n 1900 leden opriep om de dienst bij te wonen. Het kabinet adviseert vanwege het coronavirus echter om diensten te beperken tot dertig mensen.

Op de kerkdienst zijn zondagochtend honderden mensen afgekomen. Verslaggever Jacco van Giessen probeerde mensen te interviewen, toen hij van achteren geduwd en vervolgens getrapt werd. Het voorval staat op camera. Hij heeft aangifte gedaan. De politie meldt rond 11:00 uur dat een 43-jarige man uit Krimpen aan den IJssel is opgepakt.

De beelden van de aanval zie je hieronder.



Het kerkbestuur heeft zondag excuses aangeboden en zegt met de dader in gesprek te gaan, maar die excuses aanvaardt Van Giessen niet. "Ik accepteer alleen excuses van de dader. Ik ben geschokt; de laatste keer dat ik me een beetje onveilig voelde, was tijdens het verslag van de avondklokrellen op Zuid. Maar daar kon ik nog zien waar het gevaar vandaan kwam. Zo'n aanval van achteren, zo'n laffe daad van geweld... dat had ik niet verwacht in Krimpen op zondagochtend."



Mondkapjes

De Mieraskerk volgt met de oproep aan de geloofsgemeenschap het voorbeeld van de Sionkerk in Urk. Die liet eerder deze week ook al weten alle leden weer te verwelkomen.

De Krimpense kerk biedt plaats aan 1631 mensen. Zondag staan er twee diensten op het programma. Het bestuur van de kerk spreekt niet over een beperking voor het aantal kerkgangers. Wel wordt op de website advies gegeven over de samenkomst; zo worden mensen met mogelijke coronaklachten verzocht om thuis te blijven en krijgen leden het verzoek om 'alstublieft op de anderhalve meterregel te letten'. Maar over het gebruik van mondkapjes wordt niet gesproken.

Besmettingen in Krimpen

De Krimpense burgemeester Martijn Vroom en de wethouders vinden de fysieke bijeenkomst geen goed idee. Ze wijzen erop dat de besmettingen ook in hun gemeente weer enorm toenemen. Raadslid Oscar Suijk van Leefbaar Krimpen heeft er bovendien geen vertrouwen in dat de kerkgangers voldoende afstand zullen houden.

"Wat wij vrezen is dat er zondag verdeeld over de twee diensten 1500 mensen per dienst zullen komen", zei hij eerder tegen Rijnmond. "Ook op de woensdagavond wordt opgeroepen om te komen. Dat betekent dat je drie keer per week 1500 mensen per keer in die kerk zullen zitten."

Het Krimpense raadslid heeft vragen gesteld aan het college van Krimpen, al beseft hij dat er vanwege de vrijheid van godsdienst weinig mogelijk is om op te treden.



De Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel kwam half oktober ook al in het nieuws, toen het advies van de overheid om maximaal dertig mensen toe te laten ook in de wind werd geslagen. Toen woonden naar schatting tweehonderd kerkgangers een dienst bij. "Wij willen ons houden aan Gods woord om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten", zei kerkbestuurder Arjan van Vliet toen.