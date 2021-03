Hoofdredacteur Rijnmond over aanval bij kerk: 'Verslaggever deed gewoon zijn werk'

Hoofdredacteur Alex Beishuizen van Rijnmond noemt het volkomen onacceptabel dat journalist Jacco van Giessen zondagochtend is aangevallen bij een kerk in Krimpen aan den IJssel toen hij zijn werk uitvoerde. Hij werd daar door een kerkganger geduwd en vervolgens in zijn buik getrapt. "De kerk is wel de laatste plek waar je verwacht dat mensen geweld gebruiken", aldus de hoofdredacteur. "Daar kom je om het geloof te belijden. Ik vind het dan verwerpelijk dat je daaraan voorafgaand geweld gebruikt."

De verslaggever was zondagochtend in Krimpen, omdat de Mieraskerk de 1900 leden had opgeroepen de kerkdienst van zondag bij te wonen. Het advies van het kabinet is echter om kerkdiensten te beperken tot dertig mensen.

Op de kerkdienst zijn zondagochtend honderden mensen afgekomen. Verslaggever Jacco van Giessen probeerde mensen te interviewen, toen hij van achteren geduwd en vervolgens getrapt werd. Het voorval staat op camera. Hij heeft aangifte gedaan. Een 43-jarige man uit Krimpen aan den IJssel zit inmiddels vast.



"Ik vind het meer dan terecht dat hij aangifte heeft gedaan. Daar steun ik hem van harte in." Als hoofdredacteur heeft Beishuizen ook contact met collega's door het hele land. "Iedereen is hiervan geschrokken. Het is een heel vervelende trend, dat het geweld tegen journalisten toeneemt en dat mensen hun frustratie botvieren op mensen die gewoon hun werk doen."

De NOS nam eerder het besluit om de logo's van de camerabussen te halen, zodat de journalisten minder herkenbaar zijn. Daarvan is bij Rijnmond vooralsnog geen sprake. "Jacco stond daar met zijn mobiel te filmen; het was niet zo dat we met een camerawagen of een cameraman waren. Hij was absoluut niet provocerend bezig; hij deed gewoon zijn werk als altijd."