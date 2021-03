Burgemeester Krimpen: 'Je bent niet goed bij je hoofd als je een journalist aanvalt'

Martijn Vroom, burgemeester van Krimpen aan den IJssel, heeft geen goed woord over voor de gebeurtenis zondagochtend in zijn gemeente. Journalist Jacco van Giessen van Rijnmond werd daar door een kerkganger in zijn buik getrapt, toen hij een reportage wilde maken over opkomst bij de zondagsdienst van de Mieraskerk. "Een journalist aanvallen is ver de grens over."

De Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel riep deze week alle 1900 leden op om de zondagsdienst te bezoeken, hoewel het kabinet een maximum van dertig bezoekers adviseert. Ook Vroom stuurde namens het gemeentebestuur een brief met de boodschap aan mensen om solidariteit te tonen. Maar desondanks bezochten honderden mensen de dienst zondagochtend.



"Het kan digitaal. Hoe stom dat misschien ook is, een dienst op een plat scherm. Hoe meer we onszelf beperken, hoe sneller we uit corona zijn en met zijn allen weer naar de kerk gaan. Want dat is heel leuk, maar even niet nu", zegt de burgemeester van Krimpen aan den IJssel.

'Je moet je werk kunnen doen als pers'

Volgens hem blijft de boodschap uit zijn brief staan, al hebben mensen volgens de grondwet wel het recht om naar de kerk te gaan. "Zelfs als je als gemeentebestuur al zo vaak het verzoek hebt gedaan om dat niet te doen. Zolang er in Den Haag geen grondwetsdiscussie plaatsvindt, blijft dat recht overeind staan."

Vroom vervolgt dat er nog een belangrijk punt in de grondwet staat: "Dat je als pers je werk moet kunnen doen. Die vrijheid voor de pers is zo belangrijk. Ik ben dan ook blij dat er iemand is opgepakt. Je bent niet goed bij je hoofd als je een journalist aanvalt die zijn werk staat te doen."

Of hij deze geweldpleging had kunnen voorkomen? "Nee. Ik ga mensen niet oproepen om geen geweld te plegen tegen journalisten, want ik ga ervan uit dat men dit niet normaal vindt."

De burgemeester heeft contact met met het kerkbestuur. De gebeurtenis is in meerdere opzichten slechte publiciteit voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. "Het is niet goed wat hier is gebeurd. Dat iemand zijn werk staat te doen en dat dát wordt verhinderd door geweld, is verschrikkelijk."