Honderden demonstranten eisen ontslag agenten van racistische appjes bij bureau Marconiplein

Enkele honderden demonstranten verzamelden zich zondag rond 14:00 uur bij politiebureau Marconiplein in Rotterdam-West. Ze eisen het ontslag van de agenten die elkaar in een privé-WhatsAppgroep racistische en discriminerende beledigingen over stadsgenoten stuurden.

Het protest is georganiseerd door de Rotterdamse afdeling van de partij BIJ1, die het bestrijden van racisme hoog op de agenda heeft staan. Een petitie voor het ontslag van de agenten is inmiddels ruim 6700 keer ondertekend.

Chef van de Rotterdamse politie Fred Westerbeke heeft de agenten in kwestie eerder al een schriftelijke berisping gegeven. Hij legde dat bij Rijnmond uit als een gele kaart. Reden voor hem om de agenten niet te ontslaan, is dat het volgens hem 'goede dienders' zijn en de politie over hun werk nooit klachten heeft gekregen. Volgens de NRC, die met politieagenten van het bewuste bureau sprak, hebben de agenten de klokkenluider die hun app-gedrag bij de leidinggevende meldde, weggepest.



Bij de demonstratie wordt niet alleen geroepen om het ontslag van de agenten, maar ook om het opstappen van politiechef Westerbeke zelf en burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb. Die laatste vindt dat de agenten een tweede kans verdienen bij de politie.

Op protestborden staat de hashtag #geenfoeimaardoei, doelend op ontslag in plaats van een berisping. Volgens de demonstranten zijn deze agenten "niet in staat om zwarte mensen en mensen van kleur veilig te houden."

Stadsdichter Dean Bowen is een van de sprekers. Hij vertelt over zijn eerste aanraking met de politie als 9-jarige op een basketbalveldje. De familie van Hümeyra is ook bij de demonstratie. Er werd een minuut stilte gehouden. De 16-jarige Hümeyra werd in 2018 doodgeschoten op haar school. De agenten van dit politiebureau appten over deze zaak onder meer 'Weer een Turk minder'.

Een andere spreker, Elvin Rigters, zegt dat een berisping niet genoeg is. "Het is een patroon en geen incident." Ook de voorzitter van BIJ1 Rotterdam noemt de berisping een schande. "Het is tijd voor leiderschap om de politie schoon te vegen."

De weggepeste klokkenluider bij de politie krijgt van de aanwezigen een luid applaus.